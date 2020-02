Berlinale: puis vint Javier Bardem...

(Berlin) Sally Potter a présenté The Roads Not Taken, l’un des films les plus acclamés de la compétition officielle. En explorant l’espace mental d’un homme atteint de démence précoce, la cinéaste britannique offre à Javier Bardem l’un de ses plus beaux rôles. La septième journée du festival a aussi été marquée par la présentation d’une nouvelle adaptation de Berlin Alexanderplatz.