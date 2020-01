Trois organismes de cinéma, les BAFTA, la guilde des producteurs et celle des réalisateurs, ont dévoilé hier la liste des finalistes de leurs galas de 2020. Ça ne s’est pas fait sans heurt.

À peine dévoilés hier, les noms des films, acteurs et artisans finalistes au gala des BAFTA (les Oscars britanniques) ont suscité étonnement et indignation en raison du manque flagrant de diversité.

« Blanc, masculin et ennuyant », a titré le quotidien The Guardian sous la plume de la journaliste Simran Hans, qui a qualifié de « scandaleuse » la liste des nommés. « Les membres votants semblent avoir une compréhension limitée de l’excellence, a-t-elle écrit. L’Académie doit agir afin d’assurer plus de diversité. »

Les dirigeants des BAFTA ont rapidement fait retomber le blâme sur l’industrie elle-même. Reconnaissant la « déception » causée par leur liste, ils ont estimé que l’industrie (producteurs, distributeurs, etc.) doit à la base apporter des changements qui se refléteront jusque dans les remises de prix. Ils ont aussi annoncé qu’un de leurs programmes d’excellence sera prochainement consacré entièrement aux femmes réalisatrices.

Il faut remarquer que, comme dans le cas des Golden Globes, les deux catégories les plus importantes des BAFTA, meilleur film et meilleure réalisation, ne comptent pas de femmes. En fait, on y recense les cinq mêmes films (et réalisateurs). Ce sont Joker de Todd Phillips, Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino, 1917 de Sam Mendes, The Irishman de Martin Scorsese et Parasite de Bong Joon-ho.

PHOTO ANDREW COOPER, FOURNIE PAR SONY Le réalisateur Quentin Tarantino (à droite) tourne une scène de Once Upon a Time... in Hollywood avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Joker mène le nombre de sélections avec 11, contre 10 pour Once Upon a Time… et The Irishman et 9 pour 1917.

On retrouve un film réalisé par une femme, For Sama de Waad al-Kateab, dans la catégorie des cinq œuvres en lice pour le titre de meilleur film britannique. Les quatre autres sont 1917, Bait de Mark Jenkin, Rocketman de Dexter Fletcher et Sorry We Missed You de Ken Loach.

Dans les catégories d’interprétation, les nommés sont Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time…), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman), Joaquim Phoenix (Joker) et Jonathan Pryce (The Two Popes) pour le meilleur premier rôle masculin, Jessie Buckley (Wild Rose), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Woman), Charlize Theron (Bombshell) et Renée Zellweger (Judy) pour le meilleur premier rôle féminin.

Pour les meilleurs rôles de soutien, les finalistes sont Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women) et deux fois Margot Robbie (Bombshell et Once Upon a Time…) chez les femmes, alors que du côté des hommes, on retrouve Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino et Joe Pesci (The Irishman) et Brad Pitt (Once Upon a Time…).

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jean-Marc Vallée à la remise des prix DGA, en février 2019

Jean-Marc Vallée nommé aux PGA Awards

Jean-Marc Vallée, Andrea Arnold, David E. Kelley et plusieurs acteurs et actrices de la deuxième saison de la série Big Little Lies sont finalistes au gala de la guilde des producteurs (PGA Awards) dans la catégorie de la meilleure série dramatique, a-t-on annoncé aussi hier.

Or, on se rappellera qu’une controverse a éclaté en juillet dernier à propos de la postproduction de cette série. Un article publié dans Indiewire affirmait alors qu’insatisfaits du travail de la réalisatrice Andrea Arnold, le producteur principal David E. Kelley et le diffuseur HBO avaient confié le montage des sept épisodes au Québécois.

Le grand patron de HBO et les deux comédiennes et coproductrices, Reese Witherspoon et Nicole Kidman, ont pris la parole pour rectifier les faits. « Je n’ai pas volé le show. Je n’ai pas callé les shots. Je suis venu aider parce qu’on me l’avait demandé, avec les meilleures intentions du monde », a de son côté dit M. Vallée dans une entrevue accordée à notre collègue Marc-André Lussier, le 27 octobre.

Dans sa catégorie, la deuxième saison de Big Little Lies se retrouve finaliste contre The Crown (saison 3), Game of Thrones (saison 8), Succession (saison 2) et Watchmen (saison 1). Au cinéma, les longs métrages 1917, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Knives Out, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time… et Parasite sont finalistes pour le prix Darryl F. Zanuck du meilleur film de fiction.

Les DGA Awards aussi très masculins

Enfin, la liste des finalistes pour le prix de la meilleure réalisation d’un film de fiction au gala de la guilde des réalisateurs (DGA Awards) est, encore ici, uniquement masculine. Les finalistes sont Bong Joon-ho (Parasite), Same Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time…) et Taika Waititi (Jojo Rabbit).

PHOTO FOURNIE PAR CANAL PLUS Mame Bineta Sane dans Atlantique, de Mati Diop

La liste des finalistes pour le meilleur premier film est plus diversifiée avec trois femmes et trois hommes pour cinq films. Ce sont Mati Diop (Atlantique), Alma Har’el (Honey Boy), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Tyler Nilson et Michael Schwartz (The Peanut Butter Falcon) et Joe Talbot (The Last Black Man in San Francisco).

La cérémonie des BAFTA aura lieu le dimanche 2 février au Royal Albert Hall de Londres. Le gala des PGA Awards sera présenté le 18 janvier au Hollywood Palladium Hotel de Los Angeles alors que celui des DGA Awards se tiendra le 25 janvier à l’hôtel Ritz-Carlton, toujours dans la Cité des Anges.