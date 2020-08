Plusieurs vedettes feront une lecture de Fast Times at Ridgemont High

Sean Penn, Jennifer Aniston, Shia LeBœuf, Matthew MacConaughey, Julia Roberts, Morgan Freeman et plusieurs autres se réuniront virtuellement en direct le 20 août sur Facebook Live et TikTok pour une lecture du classique des années 1980 Fast Times at Ridgemont High.

LA PRESSE

Les rôles de chacun des acteurs seront annoncés le soir de l’événement, selon Variety. Sean Penn, une des vedettes de ce film pour adolescents, ne reprendra pas son rôle de Jeff Spicoli.

La réalisatrice et le scénariste du film américain paru en 1982, Amy Heckerling et Cameron Crowe, seront également présents et prendront la parole avant la lecture.

Les bénéfices de l’événement seront remis à deux organismes de charités, CORE et Reform Alliance.