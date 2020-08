Le studio Lionsgate prépare une suite au populaire film des années 80, Dirty Dancing.

Maryse Tessier

La Presse

Les amateurs de la première heure seront ravis d’apprendre que Jennifer Grey, qui tenait le rôle de Baby dans la mouture de 1987, sera de la distribution. Elle agira également à titre de productrice.

La réalisation du film a été confiée à Jonathan Levine (Warm Bodies) et Gillian Bohrer. Mikki Daughtry et Tobias Iaconis (Five Feet Apart) en seront les scénaristes.

Le premier film a engendré à l’époque des recettes de 218 millions de dollars. La chanson (I’ve Had) The Time of My Life avait remporté un Oscar et un Golden Globe. Le film avait également récolté des nominations aux Golden Globes dans les catégories de meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Patrick Swayze. Jennifer Grey avait également obtenu une nomination du côté féminin.

La suite de 2004, Dirty Dancing : Havana Nights avait rapporté 28 millions au box-office.

-Avec Deadline