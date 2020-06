Mafia Inc. vendu aux États-Unis et en Europe

Le long métrage Mafia Inc. de Podz sera distribué aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, ont fait savoir ce matin le distributeur québécois Films Séville et la firme de ventes internationales WaZabi Films.

André Duchesne

La Presse

Mafia Inc. a été acquis par le distributeur Film Movement aux États-Unis. En Europe, l’acquisition a été faite par Koba Films pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse Romande. One 2 See sera chargé de la distribution au Benelux pour la version néerlandaise.

Librement inspiré de l’essai des anciens journalistes de La Presse André Cédilot et André Noël sur la mafia montréalaise, et plus particulièrement le clan Rizzuto, Mafia Inc. s’intéresse à la vie des Gamache où l’on est tailleur de père en fils. Or, Vincent (Marc-André Grondin) bifurque de cette lignée et s’engage à travailler auprès du parrain de la mafia Frank Paternò (Sergio Castellitto), ce qui provoque des chamboulements dans sa famille.

« Je suis très fier que Mafia Inc. puisse être vu sur plusieurs plateformes à travers le monde. Que ce film qui raconte une histoire québécoise puisse se promener un peu partout sur la planète est une très grande joie pour moi », a indiqué Podz par communiqué.

Rappelons que le scénario a été écrit par Sylvain Guy. La distribution comprend aussi Gilbert Sicotte, Mylène Mackay et plusieurs autres.

Au récent gala Québec Cinéma, le comédien et réalisateur italien Sergio Castellitto a obtenu l’Iris du meilleur rôle de soutien masculin pour son interprétation de Frank dans le film.