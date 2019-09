Between Two Ferns… le film

Between Two Ferns, le talk-show complètement déjanté que le comédien Zach Galifianakis avait créé sur l’internet, prend un nouveau tournant, et pas le moindre !

La Presse

Dans un long métrage catastrophe diffusé sur Netflix à compter du 20 septembre, le coloré personnage prend la route à la suite d’une entrevue ratée avec Matthew McConaughey dans l’espoir de se racheter.

Or, au fil de ses entrevues, Galifianakis rencontre Will Ferrell, Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, David Letterman, Hailee Steinfeld et quelques autres célébrités qui devront le subir (un euphémisme).

La bande-annonce sortie hier en donne une très bonne idée. – André Duchesne