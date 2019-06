Fantasia: l'expérience ciné-symphonique 

À la fois projection et exécution en temps réel sous la direction du maestro Alain Trudel, cette expérience ciné-symphonique est constituée de mouvements des symphonies no 5 et 6 de Beethoven, de la suite Casse-Noisette de Tchaïkovski, de Clair de lune de Debussy, de L'oiseau de feu de Tchaïkovski, de la Danse des heures de Ponchielli, de L'apprenti sorcier de Dukas, de Pomp and Circumstance d'Elgar et de Pini di Roma de Respighi.

À la salle Wilfrid-Pelletier, le 22 juin, 19 h 30 et le 23 juin, 14 h.

Consultez la page de l'évènement : https://placedesarts.com/fr/evenement/fantasia-en-concert