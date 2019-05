 De la musique montréalaise dans la bande-annonce de Succession 

Les premiers extraits de la deuxième saison de la série de HBO Succession ont été dévoilés au rythme de la chanson The Landing, signée par le DJ Apashe et le rappeur Wasiu.

Tout au long de la bande-annonce de la comédie dramatique américaine mettant en vedette Brian Cox, Hiam Abbass et Nicholas Braun, mise en ligne mercredi par la chaîne, on entend en arrière-plan les accords théâtraux et dramatiques de la chanson sortie en 2016.

« Notre chanson Majesty est utilisée pour les séries de la NBA et notre première collaboration [The Landing] est utilisée pour la bande-annonce de Succession », a dit Wasiu à La Presse hier, pour expliquer à quel point sa dernière année a été fructueuse.

« [...] Je suis vraiment reconnaissant et honoré. En tant que Montréalais, j'aime qu'on puisse voir notre travail diffusé par de grands réseaux dans le monde. » - Marissa Groguhé