Pour bien des ménages, les prix des véhicules électriques constituent un frein à leur adoption, une perception confirmée par un sondage réalisé en début d’année par la firme KPMG. À cette facture, il faut invariablement ajouter les taux d’intérêt galopants ainsi que le coût d’acquisition et d’installation d’une borne à domicile. Leur démocratisation permet néanmoins de rendre certains modèles plus accessibles. Voici donc une sélection de véhicules dont le prix de départ se situe sous les 50 000 $*.

Voitures sous-compactes

Chevrolet Bolt 2023 (38 943 $)

Même si sa production s’achèvera dans quelques semaines pour léguer son usine d’assemblage aux versions électriques des camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra, la Chevrolet Bolt mérite une mention ici. Modèle électrique le plus abordable à l’heure actuelle, cette sous-compacte séduit par sa bonne autonomie (417 km) ainsi que son format parfaitement adapté à un mode de vie citadin. Son habitacle est aussi fort bien pensé pour permettre un usage quotidien. Souhaitons maintenant que sa descendante, qui bénéficiera d’une batterie de dernière génération Ultium, conserve son abordabilité en parallèle d’un Chevrolet Equinox électrique promis à 35 000 $.

Nissan Leaf 2024 (41 748 $)

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Leaf 2024

Considérée comme la première voiture électrique à grande diffusion à voir le jour, la Nissan Leaf roule sa bosse au Canada depuis l’automne 2011. Sa deuxième génération constitue toujours une offre intéressante en raison de son accessibilité, mais se fait plutôt vieillotte. La livrée SV d’entrée de gamme est limitée en puissance à 147 ch et en autonomie à seulement 240 km en raison de sa batterie toujours refroidie à l’air plus petite (40 kWh) en comparaison à la SV Plus. Cette dernière peut parcourir 342 km grâce à sa réserve de 62 kWh et est plus prompte avec ses 214 ch, une bonification qui fait augmenter la facture à 47 498 $.

VUS sous-compacts

Hyundai Kona électrique 2023 (44 599 $)

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Kona électrique

En attendant les tarifs de la version électrique de la dernière cuvée du Kona électrique prévue l’année prochaine, on ne peut que se rabattre sur le prix d’entrée de la mouture 2023. À 44 599 $, ce VUS sous-compact à traction est une bonne affaire en raison de son autonomie de 415 km obtenue au moyen d’une batterie de 64 kWh. Ses 201 ch assurent un entrain acceptable et sa puissance de recharge limitée à 100 kW permet une compatibilité avec de nombreuses bornes du Circuit électrique. Notons que cette quincaillerie sera réutilisée dans la nouvelle génération du modèle.

Kia Niro 2024 (45 595 $)

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Niro EV 2024

Modèle méconnu de la filière électrique de Hyundai-Kia, le Kia Niro électrique a fait ses débuts en 2022 comme modèle 2023 sous une forme beaucoup plus moderne. Confortable et doté d’un habitacle amplement volumineux qui a grandement maturé, ce petit VUS avance 407 km pour appuyer un design extérieur intéressant défini par ses bandes latérales en boomerang. Sur le plan mécanique, il comporte le même groupe moteur-batterie que le Kona électrique, soit une puissance de 201 ch et 64,8 kWh en réserve. Mais contrairement à ce modèle, le Kia Niro n’est pas équipé d’une thermopompe pour diminuer la consommation d’énergie.

VUS compacts

Hyundai Ioniq 5 2023 (48 999 $)

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Ioniq 5, 2023

Sans doute l’un des modèles électriques les plus polyvalents et concurrentiels à l’heure actuelle, l’Ioniq 5 se place tout juste sous les 50 000 $ en apparat d’entrée de gamme. En échange de 49 000 $, l’acheteur se voit proposer une livrée à propulsion dotée d’un moteur de 168 ch et d’une batterie de 58 kWh, un duo appuyant un rayon d’action de 358 km. Si vous avez 3000 $ de plus à votre disposition, la version Preferred à autonomie prolongée constitue sans doute une meilleure affaire avec ses 488 km en réserve.

Toyota bZ4X 2023 (44 990 $)

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota bZ4X 2023

VUS compact électrique le plus abordable, le Toyota bZ4X constitue une entrée timide pour le constructeur japonais dans le tout-électrique. Ses 406 km d’autonomie estimés pour la version à traction sont largement tributaires de la météo et de l’utilisation du chauffage ou de la climatisation. Son chargeur intégré limité à une puissance de 6,6 kW rend aussi le temps de recharge plutôt élevé sur une borne résidentielle. Son habitacle demeure toute de même spacieux. On ne peut taire son accessibilité, mais Toyota parle déjà d’une nouvelle plateforme électrique qui rendra ce bZ4X rapidement dépassé.

Volkswagen ID.4 2023 (46 495 $)

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID.4 2023

Après des débuts raboteux en raison des problèmes d’approvisionnement, l’ID.4 a repris un rythme plus acceptable grâce au déplacement de la production à Chattanooga, au Tennessee. Cela s’est accompagné de l’offre d’une version plus abordable dotée d’une batterie de 62 kWh limitant l’autonomie à un maigre 336 km. Cette livrée est 4000 $ moins chère que la variante à batterie de 82 kWh poussant l’autonomie à 443 km. Tous les exemplaires de ces livrées sont toutefois écoulés pour 2023.

Le point sur les subventions Pour bénéficier de la mesure d’encouragement du gouvernement du Québec de 7000 $, le véhicule doit avoir un prix de détail suggéré sous les 65 000 $ en plus d’être immatriculé pendant au moins 12 mois, s’il est pour usage personnel. Si vous voulez bénéficier du plein rabais lors d’une location, celle-ci doit s’échelonner sur au moins 48 mois. Du côté fédéral, la mesure d’encouragement de 5000 $ est applicable sur des véhicules dont le prix de base ne dépasse pas les 55 000 $. Les livrées les mieux équipées de ces modèles ont un plafond de 65 000 $. Du côté des camionnettes, VUS et minifourgonnettes, ce cadre se situe respectivement à 60 000 $ pour la facture d’entrée et à 70 000 $ pour le prix maximal de la déclinaison. À l’instar de l’approche québécoise, il faut contracter une location d’au minimum 48 mois pour profiter des pleines subventions. Notons que ces deux mesures incitatives sont déduites après l’application des taxes, ce qui diminue quelque peu leur portée réelle. Vérifiez si le véhicule que vous convoitez est admissible à la mesure d’encouragement provinciale Vérifiez si le véhicule que vous convoitez est admissible à la mesure d’encouragement fédérale

* Aux fins de cet exercice, les prix mentionnés n’incluent pas les frais de transport et préparation ni la soustraction des subventions provinciale et fédérale. Certains prix concernent des modèles 2023, car certains prix 2024 n’étaient pas publiés au moment d’écrire ces lignes. Notons qu’ils devraient grimper de quelques milliers de dollars.