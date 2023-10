Volvo a dévoilé cette semaine la fourchette de prix de son nouveau VUS sous-compact électrique EX30. Cette addition à l’offre électrique du constructeur suédois permettra de conquérir une clientèle plus large grâce à un coût de départ de 53 700 $, soit 6200 $ de moins qu’un XC40 Recharge de série.

En échange de cette somme, on obtient la version à propulsion dotée d’un moteur de 268 ch. Elle est théoriquement capable de boucler 442 km sur une pleine charge grâce à une batterie de 69 kWh partagée avec la variante bimoteur.

Cette dernière fait grimper la note à 59 900 $, un montant justifié par ses 422 ch au total qui assureront un 0-100 km/h en seulement 3,6 s. Ce gain de puissance ne pénalise en outre peu l’autonomie, qui baisse à 427 km.

Soulignons que toutes les livrées de ce VUS légèrement plus petit qu’un Hyundai Kona devraient bénéficier des pleines mesures incitatives fédéral et québécoise, car le prix de la version bimoteur la plus équipée plafonne à 62 100 $.

Les intéressés pourront commander leur EX30 dès cet automne et Volvo Canada estime que les premières livraisons seront réalisées cet été.