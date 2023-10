Nous sommes propriétaires d’un Atlas 2024 Comfortline pour remplacer notre Atlas Trendline 2021 loué sur quatre ans. […] Pour le 2024, notre déception a été de découvrir qu’ils ont supprimé le modèle Trendline, donc on devait s’offrir la version Comfortline. Bien honnêtement, c’était du luxe dont nous n’avions pas besoin. On se contentait très bien des sièges en tissu et de la finition en plastique à l’intérieur. Nous voulions essentiellement un véhicule sûr et spacieux pour notre famille. On préférait aussi le plus petit écran du 2021. Dans le nouveau modèle, tous les boutons de la console (comme pour le ventilateur) sont sur l’écran. Nous trouvons cela pas très pratique à régler en conduisant […] Cela dit, l’Atlas 2024 est vraiment génial avec les assises du milieu qui basculent vers l’avant. Un gros avantage quand tu as deux sièges d’enfant. Tous les dossiers se rabattent pour créer une surface plane (comme le 2021) et aussi, les deux places arrière peuvent convenir à des adultes de taille moyenne. […] On aime aussi que, dans le nouveau modèle, on puisse contrôler la ventilation en arrière à partir de l’écran, ce qui est pratique avec de jeunes enfants. Puis la console du milieu est plus haute, car il y a un espace de rangement en dessous, qui est très pratique. […] La tenue de route semble encore meilleure que celle du modèle 2021, et le nouveau moteur est beaucoup plus prompt que l’ancien. La présentation intérieure renouvelée donne un aspect plus luxueux comparé à la génération précédente, mais ce n’était pas une nécessité pour nous. Voilà ! Pour le moment, nous sommes très heureux de notre achat, nous espérons qu’il sera aussi fiable que notre ancien.