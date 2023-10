Moteur

L4 DACT 2 L turbocompressé

Puissance : 269 ch à 5500 tr/min

Couple : 273 lb-pi à 1600 tr/min

Performances

Poids : 2049 kg

Capacité maximale de remorquage : 2268 kg

Garde au sol : 159 mm

Boîte de vitesses

De série : automatique 8 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Pneus

245/60R18 (Comfortline)

255/60R18 (Peak Edition)

255/50R20 (Highline)

265/45R21 (Execline)

Capacité du réservoir et essence recommandée

70,4 L Ordinaire

Consommation

12,7 L/100 km

Dimensions

Empattement : 2980 mm

Longueur : 5097 mm

Hauteur : 1789 mm

Largeur : 1990 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Une question d’apparence

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Le Volkswagen Atlas Cross Sport

Moins spacieux, moins familial (pas de troisième rangée de sièges), mais plus racé, le Cross Sport partage la même base technique que l’Atlas. Hélas, cet opulent « coupé » n’a de « sport » que le nom. À défaut de nous enthousiasmer par sa conduite, ce « coupé » a le mérite de pimenter un segment (les utilitaires) où les formes rivalisent de banalité. L’offre de Volkswagen permet de satisfaire cette envie de rouler différemment et à meilleur prix que les propositions d’Audi (Q8), Porsche (Cayenne) ou encore BMW (X6). Toutes ces marques – et quelques autres aussi – ont perçu bien avant Volkswagen la nécessité de secouer l’univers du gros VUS en lui faisant faire un peu d’exercice.

Un Atlas électrifié ?

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Scout Motors ne dit rien de sa formation partante si ce n’est que la gamme sera composée de camionnettes et d’utilitaires.

Rien ne laisse encore croire que l’Atlas basculera prochainement dans l’univers du tout-électrique. Toutefois, il y a fort à parier que Scout Motors, filiale de Volkswagen née des cendres d’International Harvester, pourrait proposer la première un utilitaire à sept places entièrement électrique. Et pourquoi pas ? Le Scout II Traveler (1976-1980) comptait – en option – une troisième rangée de sièges. Cette nouvelle entité de Volkswagen ne dit rien de sa formation partante si ce n’est que la gamme sera composée de camionnettes et d’utilitaires. Les premiers modèles descendront dans la rue (et les sentiers) en 2026.