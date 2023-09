Comme une horloge

Je possède une Mercedes E320 4Matic 2004. Elle a 175 000 km au compteur et fonctionne encore très bien. Elle n’a fait l’objet d’aucune réparation majeure. Seulement de l’entretien normal. J’évalue le coût total du véhicule depuis son acquisition à 100 000 $ (achat de 80 000 $ en 2004 + les frais d’entretien de 20 000 $), soit une moyenne de 5000 $/année + essence/assurance. Pour un véhicule de cette qualité, c’est une aubaine ! À 175 000 km, le véhicule n’a pas encore atteint la moitié de sa vie. J’envisage donc de le garder pour 20 ans de plus ou le rendre à au moins 500 000 km. Ayant eu la chance d’être entreposée quelques hivers, ma carrosserie a été bien conservée et commence à peine à montrer des traces de rouille (bas de porte, tour d’aile). Elle a une mécanique très simple (moteur V6 atmosphérique) qui permet de faire faire les entretiens chez n’importe quel garagiste de confiance. Parmi les éléments positifs, la qualité de conception, l’insonorisation et le confort sont remarquables. L’élément qui me déplaît le plus est sa tenue de route moyenne. Bien que le V6 réponde présent aux sollicitations de l’accélérateur, je ne peux pas dire que je ressens un plaisir de conduire comme chez BMW. La consommation d’essence est aussi plutôt décevante, autour de 11 L/100 km. Mais elle est libre de toute dette et nécessite peu d’entretien coûteux […] J’ai une liste d’acheteurs potentiels, mais je ne la vendrais pour rien au monde.

Guy B.