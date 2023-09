Moteur

(450) L6 DACT 3 L turbocompressé

Puissance : 375 ch à 5800 tr/min

Couple : 369 lb-pi à 1800 tr/min

Performances

Poids : 2041 kg

Accélération : 4,5 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Boîte de vitesses

De série : automatique à 9 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Pneus

245/45R19

Capacité du réservoir et essence recommandée

80 L : super

Dimensions

Empattement : 2961 mm

Longueur : 4949 mm

Hauteur : 1480 mm

Largeur : 1880 mm1

1. Rétroviseurs extérieurs non compris

La relève de la garde

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ AG La Mercedes EQE électrique

La berline électrique EQE (à compter de 85 600 $) occupe sensiblement le même espace dans la rue que la classique Classe E. Elle repose néanmoins sur un empattement accru (3120 mm contre 2961 mm) sur lequel se dépose une carrosserie ayant à la fois plus d’amplitude et d’altitude. Résultat, un meilleur dégagement intérieur, un coffre plus gourmand et, bonne nouvelle, pour un poids excédentaire de 314 kg. Selon Ressources naturelles Canada (RnC), l’EQE a une autonomie de 362 km. Forte des 80 L de son réservoir de carburant, l’E450 est en mesure de parcourir quelque 800 km avant de refaire le plein d’essence.

Pas pour nous

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ AG Le moteur PHEV de la Mercedes Classe E

En Europe, plusieurs motorisations se disputent le droit d’animer cette sixième génération de Classe E, dont un moteur diesel hybride. Il n’a jamais été question d’offrir ce dernier en Amérique du Nord, mais pourquoi ne pas avoir songé à la version hybride (essence et électrique) vendue en Europe ? Cette mécanique bicéphale aurait été une belle addition à la gamme de ce côté-ci de l’Atlantique. Jugez-en. Un moteur électrique associé à une batterie de 24,1 kWh permet de rouler un peu plus de 100 km (selon la très optimiste norme européenne WLTP) sans faire fumer les échappements du quatre-cylindres de 2 L.