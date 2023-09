Pour de nombreux amateurs de design italien, l’Alfa Romeo 33 Stradale est l’une des plus belles voitures qui ait jamais vu le jour, un objet qui marie art et ingénierie avec une symbiose d’une rare éloquence. Elle a été produite à seulement 18 exemplaires de 1967 à 1969, dont certains ont servi de base pour des bolides de course. Cinquante-six ans après son avènement, Alfa Romeo annonce son retour de manière plutôt spectaculaire.

Voici donc la 33 Stradale rééditée à l’aide, ni plus ni moins, de la Maserati MC20. Cette sculpture mobile est apprêtée à la main par la Carrozzeria Touring Superleggera sur le châssis de la MC20. Ses lignes sont d’une pureté exceptionnelle, tout en galbe pour parachever un équilibre des proportions digne des beaux-arts.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Les diverses pièces de carrosserie de l’Alfa Romeo 33 Stradale se soulèvent tel un écrin.

Cet hommage dont le tirage est limité à 33 exemplaires – tous vendus – a beau puiser dans le magnifique historique d’une marque jadis vénérée, il est très moderne dans sa proposition. Son châssis monocoque en fibre de carbone auxquelles se greffent des pièces en aluminium en témoigne, tout comme ses mécaniques.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO L’Alfa Romeo 33 Stradale

Son V6 biturbo de 3 L de 620 ch d’origine Maserati appuyé par une transmission à double embrayage à huit rapports assure un aspect plus traditionnel à la composition. Une déclinaison électrique est aussi servie avec 750 ch et une batterie de 102 kWh. Alfa Romeo avance une autonomie de 450 km en cycle de mesure européen. Elle fait toutefois grimper le poids total à 2100 kg, soit 600 kg de plus que la version à moteur thermique. Heureusement, un système de freinage carbone céramique est outillé de série.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO L’habitacle de l’Alfa Romeo 33 Stradale est plutôt minimaliste, ce qui fait contraste avec bien des véhicules actuellement sur le marché.

Une pièce d’histoire qu’on ne verra sans doute jamais sur nos routes, ce qui ne nous empêche pas de nous délecter de sa grande sensibilité artistique.