Mazda a détaillé la semaine dernière l’offre de son tout nouveau VUS intermédiaire CX-70 2025 en vue de sa mise en marché prévue au printemps. En raison de l’absence d’une version GS d’entrée de gamme, ce nouveau venu sera moins accessible que le CX-90 2024.

Ainsi, il faudra débourser 49 750 $ ou 58 750 $ pour mettre la main sur une livrée GS-L de ce CX-70, soit près de 4000 $ de plus que les déclinaisons d’entrée de gamme du CX-90. Ce dernier étale les mêmes dimensions extérieures, mais intègre une troisième rangée à l’arrière pour plus de polyvalence. D’autres livrées du CX-70 sont toutefois moins onéreuses de près de 1000 $ (GT, GT-P et Signature).

Sur le plan mécanique, les deux modèles sont mus par les mêmes moteurs, soit deux six-cylindres de 3,3 L turbocompressés hybrides légers de 280 ch ou 340 ch. Un groupe hybride rechargeable composé d’un quatre-cylindres de 2,5 L (323 ch) capable d’une autonomie de 42 km complète le tout. Selon les moteurs choisis, la capacité de remorquage se situe à 1588 kg (3500 lb) ou 2267 kg (5000 lb). Un curieux positionnement, il va sans dire.