Quelle marque fait les meilleurs véhicules ? Cette question, aussi vague soit-elle, est empreinte de subjectivité, tant les critères sont nombreux et variables en importance. Cette année encore, le magazine américain Consumer Reports a tenté de dresser un palmarès basé sur l’immense quantité de données récoltées autant sur la route qu’auprès de ses membres.

C’est BMW qui, pour la deuxième année consécutive, trône au sommet du classement, toujours talonné par Subaru en deuxième place. Ces deux constructeurs sont représentés parmi les véhicules les plus recommandés de 2024 par le BMW X5, le Subaru Crosstrek et le Subaru Forester. Porsche complète pour sa part le podium, en hausse considérable de 11 places.

Pour appuyer son argumentaire, l’organisme sans but lucratif a croisé les données portant tant sur des évaluations par essais routiers que sur la fiabilité des modèles ainsi que sur la satisfaction de leurs propriétaires et leurs scores côté sécurité.

Parmi les plus grands perdants, notons Dodge, qui a glissé de 10 positions cette année (25e), et la marque de luxe du groupe Hyundai, Genesis, qui se classe 8 places plus bas qu’en 2023 (15e). Le plancher du palmarès est occupé respectivement par Jaguar, Land Rover et Jeep qui se sont essentiellement échangé leurs places lorsqu’on compare à l’année dernière.

Soulignons par ailleurs que Toyota, qui occupe la neuvième place, est le constructeur le plus représenté au sein du club sélect des véhicules les plus recommandés cette année avec quatre modèles sur dix : Prius, Camry hybride, RAV4 Prime et Highlander hybride. Le Tesla Model Y est en outre le seul modèle électrique à figurer sur cette liste, ce qui témoigne de la fiabilité chancelante de certains modèles électriques.