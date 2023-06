À tort ou à raison, les constructeurs misent plus que jamais sur des variantes axées sur le hors-route de leurs camionnettes. En toute logique économique, c’est une bonne manière d’augmenter les marges de profit grâce à une demande soutenue pour ce type de produit. Après le Ford Ranger Raptor et le Toyota Tacoma Trailhunter, c’est maintenant au tour du Chevrolet Colorado ZR2 Bison de vouloir avoir sa place au soleil sur les sentiers escarpés.

Sans avoir les arguments mécaniques du Ranger Raptor doté d’un V6 biturbo de 405 ch ou l’aspect évolutif du Tacoma Trailhunter, proposé avec une mécanique hybride de 326 ch, le prétendant mise sur son châssis pour se démarquer.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Des amortisseurs Multimatic conçus spécifiquement pour le hors-route complètent le tout avec de robustes plaques de protection fixées sous le châssis.

Ayant des angles d’attaque (38,2 degrés) et de rampe (26,9 degrés) largement supérieurs à ceux de ses rivaux, il enfile d’immenses bottes de 35 po de diamètre fournis par le fabricant OD. Elles sont de type « beadlock », donc pouvant être vissées aux jantes pour éviter leur glissement. Des amortisseurs Multimatic conçus spécifiquement pour le hors-route complètent le tout avec de robustes plaques de protection fixées sous le châssis. Précisons que les ressorts à lames demeurent présents à l’arrière, contrairement aux Ranger et Tacoma.

Ce Colorado ZR2 peut uniquement être agrémenté du quatre-cylindres de 2,7 L turbo de 310 ch et 430 lb-pi de couple accompagné d’une transmission automatique à huit rapports et de deux différentiels bloquants. Il va sans dire que pour attaquer les chemins moins hospitaliers, ces camionnettes intermédiaires ont nettement plus de sens que celles de pleine grandeur en raison de leur format plus compact.