Gain de puissance et d’autonomie pour les C40 et XC40 Recharge

Volvo a annoncé une série de modifications importantes au groupe propulseur de ses modèles électriques C40 et XC40 afin de rendre ces multisegments plus séduisants dans une arène de plus en plus peuplée. En plus d’un nouveau modèle de série à propulsion, ces deux prétendants voient leur puissance et leur autonomie grimper dans l’exercice.

Charles René La Presse

L’année-modèle 2024 sera donc directement inspirée de la révision apportée à la Polestar 2, une cousine de plateforme proposée sous le parapluie de la division de performance du constructeur suédois. La nouvelle variante d’entrée de gamme à propulsion aura un moteur arrière de 248 ch couplé à une nouvelle batterie légèrement plus dense en énergie (82 kWh), ce qui assure entre 477 km et 471 km si l’on opte pour le C40 ou le XC40. La puissance de recharge maximale grimpe aussi à 200 kW, ce qui diminue le temps d’attente à 28 minutes pour faire augmenter la charge de 10 % à 80 %.

La livrée bimoteur reçoit deux nouveaux moteurs dont la puissance totale reste à 402 ch. Le moteur avant est maintenant asynchrone, ce qui permet une meilleure gestion de l’énergie et ainsi un accroissement de 49 km pour les deux modèles. Cela est réalisé avec la même batterie de 78 kWh de la déclinaison 2023, limitée à une puissance de recharge de 150 kW.

Les C40 et XC40 Recharge seront offerts sur le marché canadien dès l’automne.