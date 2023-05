La veille du dépôt de ses états financiers pour le premier trimestre de l’année, le constructeur américain Ford a annoncé la semaine dernière sa seconde baisse prix de 2023 pour son multisegment électrique Mustang Mach-E. Il s’agit d’une stratégie de prix qui va à contre-courant du marché pour stimuler les ventes alors que les concessionnaires peuvent de nouveau faire des commandes.

Charles René La Presse

Toutes les livrées Premium, qu’importe si elles disposent ou non du rouage intégral ou de la batterie à grande autonomie, voient leurs prix diminuer d’entre 3000 $ et 11 000 $, selon la configuration choisie. Les versions les plus onéreuses — California Route 1 et GT Performance Edition — se détailleront respectivement à 69 995 $ et à 82 995 $, ce qui représente des rabais de plus de 9000 $ dans les deux cas.

Cet ajustement des prix s’accompagne également de l’introduction d’une nouvelle batterie au lithium-fer phosphate dont l’arrivée avait été annoncée en février. Celle-ci sera proposée à bord des modèles à autonomie « standard » (72 kWh) et permettra d’augmenter légèrement l’autonomie de la déclinaison à propulsion à 402 km et à 364 km pour celle à rouage intégral. Cette dernière bénéficiera également de 45 ch supplémentaires dans la transition pour passer le compte à 311 ch grâce à ses deux moteurs.

Ford précise que cette nouvelle batterie pourra plus souvent être chargée à 100 % et prendra 5 minutes de moins pour passer de 10 % à 80 % sur une borne de recharge rapide. Elle est employée par Ford dans le but de diminuer sa dépendance au nickel et au cobalt et ainsi accroître sa capacité de production de modèles électriques. En contrepartie, elle est moins performante par temps froid.

À la suite de cette annonce, le grand patron de Ford, Jim Farley, a déclaré en entrevue au Wall Street Journal que les baisses de prix dans le secteur de la voiture électrique « étaient une tendance inquiétante », en faisant allusion à la stratégie de son concurrent Tesla. « La valeur de revente pour les personnes qui ont acheté à des prix plus élevés est terrible », soutient M Farley, en précisant qu’il y a une « limite » que le constructeur ne dépassera pas dans cette guerre de prix entre le Mustang Mach-E et le Tesla Model Y.