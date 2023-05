Le Mazda CX-90 fait face au Honda Pilot, au Jeep Grand Cherokee L et au Kia EV9. Saura-t-il convaincre les acheteurs de se tourner vers lui plutôt que vers ses concurrents ?

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Honda Pilot

Prix : à partir de 52 784 $

Mazda ne cible pas directement le Pilot, mais ce dernier a néanmoins des arguments pour convaincre les acheteurs, bien qu’il ne se révèle pas aussi élégant, aussi raffiné et aussi plaisant à conduire que le CX-90. En revanche, le Pilot fait un meilleur usage de l’espace offert. Les astuces à bord sont nombreuses, les places sont dégagées et le coffre avale une plus grande quantité de bagages que dans le CX-90. Toutefois, il consomme davantage d’hydrocarbures et, pour l’heure, Honda ne commente pas l’arrivée prochaine d’une motorisation hybride.

Jeep Grand Cherokee L

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Jeep Grand Cherokee L

Prix : à partir de 59 240 $

Tout comme Mazda, Jeep aspire à se mêler aux marques de luxe. Le prix du Grand Cherokee L en témoigne. Hélas, en optant pour la version allongée (L), l’acheteur ne peut bénéficier ni de la motorisation hybride rechargeable 4xe (offerte sur le Grand Cherokee régulier) ni du six-cylindres en ligne de 3 L Hurricane. Ce dernier devrait cependant faire son entrée sous le capot l’an prochain et déloger du coup le V8 Hemi 5,7 L toujours offert. Dans l’attente, le consommateur doit se rabattre sur le V6 3,6 L. Ce dernier n’a pas le cœur et les jambes assez solides pour tenir tête au 3,3 L de Mazda. Pour le reste, le Grand Cherokee se fera apprécier pour ses aptitudes hors route, sa capacité de remorquage plus élevée et son confort de roulement.

Kia EV9

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia EV9

Prix : n. d.

Le EV9 porte un dur coup à bien des utilitaires comptant trois rangées de sièges. Entièrement électrique, ce Kia est attendu dans les concessions d’ici la fin de l’année. Il promet une autonomie électrique de 480 km lorsque son mode d’entraînement se limite à deux roues (arrière) motrices. Kia n’a toujours pas communiqué le rayon d’action du EV9 à rouage intégral, lequel comptera deux unités de puissance alimentées par une batterie de 99,8 kWh. La capacité de remorquage de l’EV9 rivalise avec celle du CX-90, mais contrairement à ce dernier, sa configuration ne lui permet d’accueillir que sept personnes à son bord.