Le Mitsubishi Outlander PHEV trône dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables. Ce qui laisse moins de place au Ford Escape PHEV, au Hyundai Tucson PHEV et au Toyota RAV4 Prime.

Ford Escape PHEV

Prix : à partir de 45 499 $

Pour peu que le rouage intégral (quatre roues motrices) ne représente pas un critère déterminant, l’Escape PHEV de Ford mérite considération. L’utilitaire américain n’entraîne que ses roues avant (traction), mais coûte aussi moins cher à acquérir. Son moteur thermique se révèle également plus sobre. En revanche, la rapidité de recharge de l’Escape PHEV est moindre que celle du Mitsubishi et l’autonomie électrique est sensiblement équivalente (60 km comparativement à 61 km). Plus agile à conduire, le Ford souffre cependant d’une présentation datée.

Hyundai Tucson PHEV

Prix : à partir de 47 204 $

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Tucson PHEV

Plus véloce que l’Outlander PHEV sans doute, le Tucson PHEV ne parvient toutefois pas à parcourir une aussi grande distance en mode électrique. En outre, son rouage intégral est loin d’être aussi sophistiqué et efficace que celui de son rival japonais, qui procure une meilleure stabilité et une plus grande motricité. En revanche, le Hyundai offre une capacité de remorquage accrue, un chargeur intégré favorisant une recharge plus rapide et un volume de coffre supérieur, mais pas de troisième banquette.

Toyota RAV4 Prime

Prix : à partir de 49 390 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Prime

Sur papier, le RAV4 Prime est, de loin, le plus impressionnant de tous. Il affiche plus de puissance, un rayon d’action plus grand (68 km) et l’un des chargeurs intégrés les plus efficaces. Son moteur thermique, quoique grognon, fait preuve d’une redoutable efficacité énergétique. Malheureusement, ces qualités se trouvent assombries par ce feuilleton des câbles corrodés. Le silence de la direction de Toyota dans cette histoire nuit à la réputation de ce modèle. Dommage !