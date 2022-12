Le Nissan Rogue est de loin le véhicule le plus populaire de la famille Nissan au Canada. Le VUS compact, qui œuvre aussi dans un segment hautement concurrentiel en raison de la grande homogénéité des prétendants, est donc une pièce maîtresse de la charpente du constructeur japonais. Il souhaite maintenant se démarquer où personne ne regarde vraiment lors de l’achat de ce type de véhicule : sous son capot.

Le design

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Les flancs du Nissan Rogue 2023 utilisent un peu de texture au niveau des bas de caisse pour présenter une allure plus originale et probablement plus « costaude » visuellement.

Entièrement renouvelé pour l’année modèle 2021, le Rogue s’est offert une carrosserie somme toute consensuelle. La partie avant présente l’inévitable calandre en V que Nissan utilise à toutes les sauces depuis nombre d’années. L’éclairage se présente de manière déconstruite, un peu à la manière du Jeep Cherokee de dernière génération avant son remodelage. Les flancs utilisent un peu de texture au niveau des bas de caisse pour présenter une allure plus originale et probablement plus « costaude » visuellement en ayant des bas de portières concaves. L’arrière prend soin de cacher le pot d’échappement au moyen d’un faux bouclier de protection qui est essentiellement le prolongement du pare-chocs. Notons que l’accessibilité à l’habitacle ainsi qu’au coffre est sans faute en raison d’une garde au sol très convenable, un atout souvent recherché pour un véhicule familial de ce genre.

À bord

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN L’habitacle du Nissan Rogue 2023

À l’intérieur, ce Rogue nous rappelle la belle évolution de Nissan dans l’assemblage de ses habitacles. La livrée Platinum nous accueille par des sièges matelassés élégants et bien découpés et rembourrés pour le confort lors de longues distances. On pose ensuite les mains sur les diverses surfaces à texture souple disséminées un peu partout sur la planche de bord. À défaut d’être audacieuse visuellement, cette dernière étale une belle attention à l’ergonomie. Des touches tangibles sont disposées de manière logique pour faire un pied de nez à certains constructeurs qui ne jurent que par le tactile. L’aspect pratique est assuré par un grand coffre arrière qui dépasse les 1000 L de volume. L’habitacle, dans son ensemble, est aussi très spacieux. Pour les plus grands passagers, le dégagement pour la tête à l’arrière est néanmoins un peu juste avec le toit panoramique.

Sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le trois-cylindres du Nissan Rogue produit 20 ch de plus et 44 lb-pi de plus que le quatre-cylindres de 2,5 L proposé uniquement dans la livrée de base S.

Nissan a intégré un trois-cylindres turbocompressé de 1,5 L à sa proposition pour épauler le quatre-cylindres atmosphérique de 2,5 L. Cette nouvelle mécanique intègre un taux de compression variable pour appuyer sa souplesse et diminuer sa consommation de carburant, promet Nissan. Sur papier, ses 201 ch et 225 lb-pi de couple sont indéniablement compétitifs, mais derrière le volant, c’est son aspect inerte qui s’expose lorsqu’on enfonce l’accélérateur à l’arrêt, conséquence probable de la faible puissance produite par le trois-cylindres avant l’intervention du turbo. Les reprises sont plus convaincantes grâce à une boîte CVT plutôt bien réglée et qui simule les changements de rapports avec une mollesse relative. La consommation s’est avérée acceptable, sans plus, avec une moyenne qui décolle difficilement des 8,5 L/100 km. Ce moteur a néanmoins l’avantage de bien contenir les décibels et de transmettre très peu de vibrations à l’habitacle.

Derrière le volant

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le Nissan Rogue 2023 présente une tenue de cap sur autoroute sans reproche, tout comme l’insonorisation qui se place parmi les meilleures de l’arène.

Le comportement routier de ce Rogue reste dans les rangs. Le VUS compact présente une tenue de cap sur autoroute sans reproche, tout comme l’insonorisation qui se place parmi les meilleures de l’arène. La direction, sans surprise bien isolée du train avant, offre un degré de précision plutôt agréable. La plateforme paraît rigide et l’amortissement est réglé pour diminuer le plus possible la rugosité des surfaces sur lesquelles on circule. Le rouage intégral, de série sur quatre des cinq livrées, est pour sa part guidé par le train avant pour ensuite transmettre le couple à l’arrière de manière prévisible. Il n’y a donc rien de réellement savoureux à la recette, mais elle a le mérite d’avoir le rendu attendu de ce genre de véhicule.

Les technologies embarquées

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Bien que présentant une définition d’image moins bonne que chez certains rivaux, le système multimédia du Rogue brille par son intuitivité.

Le Rogue dispose de l’arsenal essentiel pour assurer une bonne concurrence. L’écran tactile placé assez haut nous guide dans l’interface multimédia avec constance. Ce système est d’ailleurs intelligible, qu’importe si on a déjà interagi ou non avec des produits Nissan récents. On peut obtenir en outre Apple CarPlay sans fil seulement en déclinaison Platinum, tout comme l’instrumentation numérique, qui présente une bonne définition et un bon niveau d’ajustements. Une projection sur le pare-brise complète le trio visuel de l’habitacle. En ce qui concerne la sécurité active, ce Rogue peut être agrémenté du régulateur de vitesse actif dès la livrée de milieu de gamme SV, tout comme la conduite semi-autonome. Ce régulateur de vitesse offre un rendement acceptable et peut se révéler un peu hyperactif dans certains contextes en corrigeant la trajectoire sans raison apparente.

Le verdict

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN À l’instar de son cousin de plateforme, le Mitsubishi Outlander, le Rogue gagnerait grandement à s’outiller d’un moteur hybride.

Le Nissan Rogue fait partie de ces véhicules qui sont particulièrement difficiles à analyser. Sans pour autant établir une identité franche, le VUS brille justement par sa prévisibilité, que plusieurs souhaitent lors de l’achat de ce type de véhicule. En ce sens, il se positionne très près du Toyota RAV4, sans toutefois avoir les arguments mécaniques que le concurrent japonais avance. Le trois-cylindres turbo paraît plus ou moins pertinent, ajoutant une couche de complexité mécanique sans étaler un gain notable sur le plan de la souplesse. À l’instar de son cousin de plateforme, le Mitsubishi Outlander, le Rogue gagnerait grandement à s’outiller d’un moteur hybride, sans nécessairement qu’il soit enfichable. Cela rendrait ce modèle encore plus concurrentiel, car presque tous les autres ingrédients sont là pour une belle réussite.

Carnet de notes Une technologie inédite Le taux de compression variable du trois-cylindres du Rogue est une technologie inédite pour le segment. Pour résumer succinctement, un bras permet d’ajuster la course du piston ou de la diminuer sur demande. Ainsi, le taux de compression peut augmenter pour une meilleure consommation ou diminuer pour favoriser la puissance. Augmenter l’espace de chargement en un tournemain Comme bien des VUS, le Rogue offre la possibilité de rabattre du coffre arrière le dossier des places arrière. Cet élément est curieusement offert seulement en livrée Platinum. Des rangements ingénieux En bon véhicule familial, le Rogue dispose de rangements ingénieux, dont celui sous l’appui-bras, auquel on a accès de manière 50:50, ainsi qu’un autre sous la console centrale, qui est entièrement ouvert pour y ranger des objets. La version Platinum trop chère Bien qu’attrayante pour divers détails, la livrée Platinum, qui atteint les 45 000 $, est sans doute trop chère. La version SV est sans doute la plus équilibrée de toutes pour 7000 $ de moins. Pas fait pour tracter Comme bien des VUS compacts, le Rogue n’est pas réellement fait pour tracter, comme le traduit sa capacité de remorquage limitée à un maigre 680 kg.