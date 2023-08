La Toyota Camry se classe première dans le palmarès des véhicules ayant le plus grand potentiel d’atteindre les 320 000 km.

Consumer Reports se penche sur les modèles les plus durables

À l’heure où bien des ménages songent à conserver leur véhicule en raison des hausses des prix ainsi que des taux d’intérêt galopants, le magazine américain Consumer Reports a dressé un palmarès des véhicules les plus durables.

Au moyen de son imposante base de données en grande partie construite sur les sondages annuels remplis par ses membres, le média a préparé une liste de 12 modèles ayant la plus grande probabilité d’atteindre les 320 000 km (200 000 miles).

Sans surprise, c’est Toyota qui sort grand gagnant, avec sept modèles couvrant nombre de segments : Camry, Prius, Sienna, Corolla, Highlander, 4Runner et Tacoma. C’est d’ailleurs la Toyota Camry qui occupe le premier rang du classement.

Honda se classe bon deuxième, avec quatre modèles, dont deux sur le podium : l’Accord qui se classe deuxième et le CR-V qui rafle le bronze. Les Civic et Pilot ferment le classement en 11e et 12e places.

Outre ces deux marques japonaises, seul Ford peut se targuer de figurer sur cette liste. Le très populaire F-150 se positionne au sixième rang, assurant une seule accolade pour un modèle américain.

Consumer Reports précise évidemment que cette durabilité avérée doit être appuyée par un programme d’entretien rigoureux afin de prévenir des problèmes mécaniques plus coûteux.