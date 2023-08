Ces aubaines qui se font de plus en plus rares

Non, ce n’est pas une fausse impression. Les véhicules neufs sont réellement de plus en plus chers. Dans sa plus récente analyse, AutoTrader, la société propriétaire du site AutoHebdo, estime que leur prix moyen se chiffrait en juin au Canada à 66 288 $, une hausse de 21,3 % par rapport à la même période l’année dernière. Il reste néanmoins quelques choix qui vous permettront de moins piger dans vos économies. Survol*, par segments, de ces options moins coûteuses, dont certaines sont tout de même intéressantes.

Voitures sous-compactes : Mitsubishi Mirage

Sans être très convaincante dans sa prestation, la Mitsubishi Mirage est le véhicule le plus abordable, toutes catégories confondues, au Canada. Pour l’année-modèle 2023, cette puce sur quatre roues a un prix fixé à 17 130 $ si vous optez pour la livrée ES à boîte manuelle, transmission qui disparaîtra du catalogue pour 2024. On obtient ainsi le strict minimum, mais une excellente garantie globale de 5 ans/100 000 km. Si votre budget le permet, il existe bien des voitures compactes plus spacieuses et plus modernes pour des mensualités à peine plus élevées, mais elles seront plus gourmandes en carburant.

Voitures compactes : Hyundai Elantra

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI La Hyundai Elantra

À 22 956 $ comme prix de départ, la Hyundai Elantra 2023 en version Essential constitue, à quelques centaines de dollars près, l’option la plus abordable chez les compactes. En plus d’une belle compétence d’ensemble soutenue par un grand habitacle, la berline dispose de nombreuses caractéristiques de série qui rendent les livrées plus onéreuses pas incontournables, dont les sièges chauffants avant ainsi que l’amarrage à Android Auto et à Apple CarPlay.

Multisegments sous-compacts : Hyundai Venue

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Hyundai Venue

Chez les multisegments citadins, le Hyundai Venue 2023, remplaçant de l’Accent, est le choix le plus abordable de sa horde avec un prix de base de 23 296 $. Certes, vous ne pourrez bénéficier du rouage intégral généralement associé à ce type de véhicule plus haut, mais son petit quatre-cylindres de 1,6 L se révèle plutôt frugal et son hayon arrière s’ouvre sur un espace de chargement relativement volumineux de 528 L.

VUS compacts : Chevrolet Equinox

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Le Chevrolet Equinox

Acteur secondaire dans son segment, l’Equinox poursuit son chemin dans l’anonymat sans trop de changements depuis le lancement de sa troisième génération en 2017. Sans avoir de personnalité bien marquée, son habitacle demeure bien conçu et spacieux, à défaut de valoriser les meilleures matières. Sa version à deux roues motrices permet d’abaisser la facture à 30 374 $ pour l’année-modèle 2023, lui assurant le haut du podium de l’accessibilité du côté des VUS compacts.

VUS intermédiaires : Kia Sorento

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia Sorento

À 38 459 $ en version LX+ pour 2023, le Kia Sorento est le choix le plus abordable du côté des VUS intermédiaires. À défaut d’être un premier de classe, il peut asseoir sept passagers. Son quatre-cylindres de 2,5 L produisant 191 ch ne gagnera pas de courses d’accélération, mais son rouage intégral de série et sa capacité de remorquage de 907 kg peuvent combler divers besoins.

Minifourgonnettes : Kia Carnival

PHOTO FOURNIE PAR KIA La Kia Carnival

Sans avoir un pouvoir de séduction renversant, les minifourgonnettes restent et resteront toujours les propositions les mieux adaptées à une utilisation familiale. Dans ce segment au nombre de concurrents réduit, la Kia Carnival ressort gagnante par plusieurs milliers de dollars au chapitre de l’accessibilité à 39 159 $ pour l’année-modèle 2024. Son V6 de 3,5 L (290 ch) fait de l’excellent boulot en plus de pouvoir tracter jusqu’à 1587 kg et son espace intérieur est caverneux en comparaison de la plupart des VUS.

Camionnettes : Ford Maverick

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Maverick hybride

Construit sur la plateforme monocoque du Ford Escape, le Maverick est devenu un succès instantané lors de son lancement en 2021. Sa version hybride en fait la camionnette la plus frugale commercialisée au Canada avec une consommation de 6,4 L/100 km. C’est aussi la moins coûteuse avec un prix d’entrée de 33 295 $ (2023). Sa petite caisse de 1,37 m et sa capacité de remorquage de 907 kg ne lui permettent cependant pas de concurrencer les camionnettes intermédiaires sur le plan des capacités.

Électriques : Chevrolet Bolt

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Chevrolet Bolt EV

Alors que la Nissan Leaf a vu ses prix augmenter pour 2024, la Chevrolet Bolt 2023 est le véhicule électrique le plus abordable au pays à l’heure actuelle à 41 569 $ sans soustraire la déduction des mesures incitatives fédérale (5000 $) et provinciale (7000 $). La sous-compacte, qui affiche une autonomie de 417 km, a été bonifiée par une mise à jour récente qui s’est attardée à son habitacle. C’est un excellent choix, si vous pouvez mettre la main sur l’un des derniers exemplaires produits avant la transition vers une nouvelle génération.

Sportives : Subaru BRZ

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU La Subaru BRZ

Légère, compacte et dotée d’une magnifique plateforme à propulsion, la Subaru BRZ 2023 détaillée à 32 711 $ est plus accessible de quelques milliers de dollars lorsqu’on la compare à sa cousine chez Toyota, la GR 86. Avec les 228 ch de son quatre-cylindres de 2,4 L, elle est aussi nettement plus nerveuse que la génération précédente. Une parfaite première sportive à prix abordable, mais il faut évidemment accepter de vivre avec une voiture dont l’aspect pratique est limité.

* Tous les prix cités dans cet article sont ceux affichés au moment d’écrire ces lignes. Ils incluent les frais de transport et de préparation et concernent des véhicules d’années-modèles 2023 et 2024.