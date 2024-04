Voici un aperçu des véhicules les plus attendus ce printemps.

Acura ZDX

On connaît le Prologue de Honda, voici maintenant le ZDX d’Acura. Ces deux véhicules électriques partagent essentiellement la même architecture technique conçue par General Motors. Deux déclinaisons (A-Spec et Type-S) se retrouvent au catalogue de ce constructeur et toutes deux bénéficient d’un rouage à quatre roues motrices (un moteur sur chaque essieu). L’autonomie présumée pour l’A-Spec est de 488 kilomètres. La Type-S, pour sa part, devrait parcourir 447 kilomètres avant de devoir se ravitailler. Cette dernière produira l’équivalent de 500 chevaux, selon les estimations de son constructeur, et bénéficiera, contrairement à l’A-Spec, d’une suspension ajustable, d’un système de freinage plus mordant et de pneumatiques de 22 pouces.

Fiat 500e

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Fiat 500e

Après une courte éclipse, la 500 de Fiat est de retour. Cette fois, cette citadine aux allures de bonbonnière adopte un propulseur entièrement électrique, comme en fait foi le suffixe « e » désormais intégré à son matricule. Dotée d’une batterie de 42 kWh qui met 4 heures et 15 minutes pour se recharger sur une borne de niveau 2, la petite italienne revendique une autonomie de 227 kilomètres. Et cette Fiat ne fait pas que rouler, elle chante aussi pour prévenir piétons et cyclistes de sa présence dans la rue.

Hyundai Santa Fe

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Santa Fe

Pris en étau entre le Tucson et le Palisade, le Santa Fe se découvre une âme plus aventurière dans le cadre de cette refonte. Fini les formes molles, place à une carrosserie tracée à l’équerre qui n’est pas sans ressembler à certaines créations de… Land Rover. Offert uniquement dans une configuration à trois rangées de sièges, le Santa Fe épouse dans un premier temps une mécanique à essence suralimentée par turbocompresseur. Au cours de l’été, une version hybride (mi essence, mi-électrique) viendra compléter la gamme.

Kia K4

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia K4

La Forte est morte, vive la K4. Plus anguleuse que le modèle qu’elle remplace, la K4 se prétend par ailleurs la plus spacieuse de sa catégorie. Par souci de fiabilité sans doute, la dernière-née de Kia retient les services des mêmes propulseurs que ceux de la Forte. Selon la déclinaison retenue (il y en a cinq au programme), la K4 soulèvera son capot à un 2 L atmosphérique (147 chevaux) ou bien à un 1,6 L suralimenté par turbocompresseur (190 chevaux). Cette dernière mécanique s’accompagne exclusivement d’une boîte automatique à huit rapports tandis que le 2 L fait appel à une transmission à variation continue.

Mazda CX-70

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX-70

Vous aimez le CX-90, mais n’avez point besoin d’une troisième rangée de sièges ? Mazda proposera d’ici l’été une version plus courte et plus agile : le CX-70. Celui-ci, à l’instar du CX-90, offre le choix de trois motorisations, dont une à quatre cylindres hybride rechargeable. Celle-ci est en mesure de tracter une charge de 1588 kg (3500 lb), comparativement à 2268 kg (5000 lb) pour les mécaniques à six cylindres. Le CX-70 sera par ailleurs le premier Mazda à se doter de l’interface Alexa d’Amazon. Sa présence vise à réduire la distraction au volant et à améliorer l’utilisation des commandes.

Nissan Kicks

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Kicks

La seconde génération du Kicks de Nissan fera son entrée dans les concessions au cours de l’été. Plus raffiné, plus spacieux et plus sûr, le Kicks proposera pour la première fois un mode d’entraînement à quatre roues motrices. Celui-ci sera offert de série sur la déclinaison SR (lire la plus coûteuse) et en option sur les autres versions. Pour le remuer de sa position statique, le Kicks adopte un quatre-cylindres de 2 L (141 chevaux et 140 lb-pi de couple) auquel est jumelée une boîte automatique à variation continue. Outre une connectivité améliorée, une pléiade d’aides à la conduite enrichissent les caractéristiques de ce modèle populaire, dont un dispositif de conduite semi-autonome (ProPilot Assist).

Porsche Macan EV

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Macan EV

À ceux et celles qui doutaient encore de la ferme volonté de Porsche à négocier le virage électrique, voilà le Macan EV. Ce modèle ne remplace pas au sein de la gamme la version à essence (celle-ci demeure au catalogue), mais la complète plutôt. D’ailleurs, hormis le nom, cet utilitaire électrique a peu à voir avec son alter ego à essence. Le Macan EV est le premier véhicule du groupe Volkswagen à reposer sur la plateforme PPE. L’Audi Q6 e-tron sera le second. Plus aérodynamique (Cx de 0,25 comparativement à 0,35 pour le Macan à essence), le Macan EV dispose de puissants moteurs électriques (jusqu’à 639 chevaux) alimentés par une batterie de 100 kWh pour une autonomie présumée de quelque 500 kilomètres.

Subaru Forester

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester

Redessiné et bonifié, le Forester, sixième du nom, fera son entrée dans les concessions d’ici l’été. Plus racée que celle de son prédécesseur, la carrosserie de cet utilitaire se dépose sur une plateforme à la fois plus rigide et plus légère. Les gains obtenus ont permis de revisiter les suspensions, lesquelles effectuent un bien meilleur travail pour assouplir les déformations de la chaussée en plus de minimiser encore davantage les mouvements de caisse dans les virages. La direction, empruntée à la sportive WRX, se charge d’offrir un meilleur ressenti. Pour ses débuts, cette nouvelle mouture soulève exclusivement son capot à un moteur à plat de 182 chevaux. Une version hybride rechargeable est toutefois attendue dans les 15 prochains mois.

Toyota Camry

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Camry

Neuf générations de Camry déjà. Alors que la concurrence efface graduellement la berline de ses catalogues, Toyota croit toujours en elle. Plus élancée, plus sportive, cette nouvelle Camry retient exclusivement les services d’une mécanique hybride pour la mouvoir. Les versions tractées (roues avant motrices) comptent deux moteurs électriques alors que les Camry dotées du rouage intégral, elles, en comptent trois. Peu importe leur nombre, tous épousent le même quatre-cylindres à essence de 2,5 L. Une boîte automatique à variation continue (CVT) se charge de transmettre la puissance au sol.

Volvo EX30

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo EX30

Produit en Belgique, le nouveau modèle entièrement électrique de Volvo posera ses roues sur le continent nord-américain dans quelques semaines. Cette petite voiture (elle mesure à peine 4,3 mètres de long) propose une batterie d’une capacité de 64 kWh pour 442 km d’autonomie (426 km sur la version à quatre roues motrices). Ce propulseur est inséré à l’intérieur d’un châssis, modifié, il va sans dire, de la Smart de dernière génération. L’accélération est étonnante (0-100 km/h en 3,6 secondes) et cette Volvo comporte une fonction à « une pédale » qui permet de conduire sans pratiquement ne jamais toucher aux freins.