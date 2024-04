Essai routier Hyundai Elantra : honnête travaillante

La Hyundai Elantra a clos l’année 2023 en troisième place du palmarès des voitures les plus vendues au pays derrière la Toyota Corolla et la Honda Civic. Malgré cette belle performance, les 20 459 unités écoulées de la compacte reflètent une tendance baissière qui affecte l’ensemble de son espèce. Dix ans plus tôt, c’était 54 760 Elantra qui trouvaient preneur au Canada. Au terme d’une semaine concluante d’essai, on peut statuer que ce sort n’est pas mérité.