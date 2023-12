Sans être un produit très séduisant, la Toyota Camry est l’hybride la plus fiable de l’industrie, selon Consumer Reports.

Le magazine américain Consumer Reports a publié il y a quelques semaines les résultats de son réputé bilan annuel de fiabilité des multiples modèles offerts sur le marché nord-américain. Alors que les véhicules purement hybrides occupent le haut du palmarès, les variantes enfichables ont présenté le plus grand nombre de défectuosités.

S’appuyant sur 330 000 réponses à un sondage qui s’attarde à 20 éléments potentiellement problématiques, l’exercice conclut que les modèles hybrides sont en moyenne touchés par 26 % moins de problèmes que les véhicules traditionnels à essence. Lexus et Toyota, qui basent en grande partie leur offre sur des créations à moteurs hybrides, occupent d’ailleurs respectivement les deux premières places du classement des marques les plus fiables. La Toyota Camry est le modèle hybride présentant le bilan le plus reluisant.

Le cancre hybride rechargeable

À l’opposé, les déclinaisons hybrides rechargeables, qui permettent généralement d’emmagasiner quelques dizaines de kilomètres d’autonomie électrique, occupent le bas du palmarès. Consumer Reports estime qu’ils sont sujets en moyenne à 146 % plus de problèmes que les modèles à moteurs thermiques. Leur complexité, qui marie nombre de composants électriques à un moteur à essence, explique en grande partie cette tangente. Encore là, le Toyota RAV4 Prime est l’exception qui confirme la règle, lui qui figure parmi les modèles les plus fiables, toutes motorisations confondues. La Chrysler Pacifica hybride rechargeable est en outre le modèle le plus problématique de tous, d’après le média.

Mais où se positionnent les modèles électriques dans tout ça ? Quelque part entre les deux, mais toujours sous les véhicules à motorisations à combustion. La revue avance qu’ils présentent 79 % plus de problèmes en moyenne que les véhicules thermiques. Les défectuosités touchant le système de recharge ainsi que la batterie teintent les bilans de certains modèles, dont le Hyundai Ioniq 5 et le Volkswagen ID.4.

En contrepartie, Consumer Reports a apposé le sceau « Recommandé » à deux modèles Tesla : les Model 3 et Model Y. Si leur qualité d’assemblage est inégale, on note une bonne fiabilité générale des composants. Le magazine estime d’ailleurs que les modèles électriques affichent globalement des progrès. Une note positive, s’il en est une.