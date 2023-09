Parmi les productions qui vont sillonner l’autoroute 20 pour prendre l’affiche cette saison, La Presse en a choisi huit à voir ou à revoir.

Reportée durant le confinement, la production de la pièce Salle de nouvelles sera enfin présentée à Montréal en septembre. L’adaptation de Lee Hall (tirée du film Network) est mise en scène par Marie-Josée Bastien. Cette dernière est aussi directrice artistique du Théâtre Niveau Parking à Québec, qui coproduit le spectacle avec le Trident et Duceppe. Denis Bernard joue le rôle de Howard Beale dans une imposante distribution de 12 acteurs, installés tant à Québec qu’à Montréal.

Au Théâtre Jean-Duceppe, du 6 septembre au 7 octobre

Run de lait

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LA LICORNE Justin Laramée dans Run de lait

Saluée par la critique tant à Québec qu’à Montréal, Run de lait, cette pièce de théâtre documentaire qui traite de la détresse psychologique chez les producteurs, est signée Justin Laramée. Ce spectacle « bouleverse, choque et déniaise », a écrit Stéphanie Morin en novembre dernier. Il est repris cet automne en tournée au Québec, et fera un arrêt au Théâtre Jean-Duceppe, pour cinq représentations seulement.

Au Théâtre Jean-Duceppe, du 22 au 26 novembre

Coup de vieux

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Larry Tremblay (à droite) et le metteur en scène Claude Poissant sont de nouveau réunis pour la création de Coup de vieux.

Après L’orangeraie, Coup de vieux marque une nouvelle et (très attendue) collaboration entre le metteur en scène Claude Poissant et l’auteur Larry Tremblay. Cette coproduction du Trident et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui met en vedette six interprètes de Montréal et de Québec : Sylvie Drapeau, Jacques Girard, Linda Sorgini, Jacques Leblanc, Marie Gignac et Thomas Boudreault-Côté.

Au Théâtre du Trident, du 16 janvier au 10 février

Courville

PHOTO ELIAS DJEMIL, FOURNIE PAR LE DIAMANT Une des marionnettes du spectacle Courville, mis en scène par Robert Lepage

Créé au Diamant avec Robert Lepage en septembre 2021, Courville ouvrira officiellement la saison du Théâtre du Nouveau Monde. L’artiste de Québec Olivier Normand reprend le rôle principal, créé par Lepage. Il est entouré d’une douzaine de marionnettes sur scène, pour dresser le récit des tourments adolescents. Lepage s’est inspiré de l’art traditionnel japonais du bunraku dans ce spectacle produit par Ex Machina.

Au Théâtre du Nouveau Monde, du 12 septembre au 7 octobre

N’essuie jamais de larmes sans gants

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien et metteur en scène Olivier Arteau, directeur artistique du Trident à Québec

Le talentueux Alexandre Fecteau dirige l’adaptation théâtrale (signée Véronique Côté) du roman à succès de Jonas Gardell. N’essuie jamais de larmes sans gants rappelle le début de l’épidémie de VIH/sida dans les années 1980. Et ses conséquences sur la vie d’une bande d’hommes gais en Suède, autour du jeune Rasmus, joué par Olivier Arteau. Un portrait touchant des ravages de cette maladie à l’époque.

Au Théâtre Jean-Duceppe, du 6 au 16 décembre

Le projet Riopelle

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE Luc Picard incarne le peintre Jean Paul Riopelle dans la pièce Le projet Riopelle.

La plus récente création de Robert Lepage, dans le cadre du centenaire de la naissance du peintre Jean Paul Riopelle, arrive enfin à Québec. Comme les spectacles de Lepage évoluent avec le temps, il sera intéressant d’aller revoir la pièce au Diamant (ou de la découvrir) pour y admirer la magie et l’ingéniosité du metteur en scène, qui s’est donné ici la mission de lever le voile sur un artiste nimbé d’une aura de mystère. Une coproduction de Duceppe et Ex Machina.

Au Diamant, du 19 octobre au 19 novembre

Pisser debout sans lever sa jupe

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une répétition de Pisser debout sans lever sa jupe, d’Olivier Arteau, créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Avec Lucie M. Constantineau, Laurence Gagné-Frégeau, Zoé Tremblay-Bianco, Vincent Roy et Ariel Charest. La pièce sera reprise au Périscope l’hiver prochain.

En mars 2022, Olivier Arteau a bouclé la boucle de sa résidence de création au Théâtre d’Aujourd’hui avec cette pièce au titre amusant, mettant en scène des amis et amies de longue date de la génération des millénariaux à Québec. Ils vont se rassembler dans un appartement pour l’enterrement de vie de fille d’Ariel (Ariel Charest). Tous les délires sont permis. En reprise en mai 2024 au Périscope, à Québec. Le texte et la mise en scène sont d’Olivier Arteau. Pisser debout sans lever sa jupe est produite par le Théâtre Kata en codiffusion avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

Au Périscope, du 7 au 18 mai 2024

L’éveil du printemps

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER L’éveil du printemps

La pièce de David Paquet est librement inspirée de l’œuvre de l’Allemand Frank Wedekind, qui aborde l’éveil de la sexualité dans un groupe d’adolescents. La mise en scène d’Olivier Arteau dynamise le classique pour l’adapter à l’air du temps. Elle met en vedette 10 interprètes, dont Gabriel Lemire et Lé Aubin.

Au Théâtre Denise-Pelletier, du 23 janvier au 17 février

Michelin

PHOTO FOURNIE PAR LES AGENTS DOUBLES PRODUCTIONS L’homme de théâtre Michel-Maxime Legault propose un premier spectacle solo.

Ce premier spectacle solo de Michel-Maxime Legault, diplômé du Conservatoire de Québec, sera mis en scène par Marie-Thérèse Fortin. Dans ce premier texte, le comédien aborde son parcours familial et la vie rurale. Coproduit par le Trident, le Grand Théâtre de Québec, le Théâtre de la Marée Haute et le Théâtre du Tandem de Rouyn-Noranda, le spectacle illustre la volonté d’Olivier Arteau de décentraliser la création à travers la province.

Au Théâtre du Trident, du 9 au 17 avril 2024