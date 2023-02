Des spectacles marquants du chorégraphe Dave St-Pierre aux populaires séries télé (Une autre histoire, Alertes), en passant par le théâtre de répertoire (Britannicus, de Racine), Francis Ducharme aime explorer tous les territoires de son art. Le comédien nous parle de son prochain rendez-vous avec Faust.

Pour sa jouissive interprétation de Néron, dans Britannicus au TNM, Francis Ducharme a reçu le prix de l’Association des critiques de théâtre, en 2019. Cet hiver, l’interprète joue un autre personnage mythique : Faust. Dès le 1er mars au Prospero, Ducharme est en vedette dans Si vous voulez de la lumière, aux côtés de Sophie Cadieux, Yacine Sif El Islam, Dominique Quesnel, entre autres.

Cette création, inspirée de l’œuvre de Goethe, est signée par 13 auteurs de la Francophonie, sous la direction de Florent Siaud. Ce dernier travaille à ce projet pour sa compagnie, Les songes turbulents, depuis six ans. Après Montréal, le spectacle fera une tournée en Europe.

Dans cette adaptation très contemporaine du chef-d’œuvre de la littérature allemande, Faust est oncologue dans un hôpital parisien. Il tombe amoureux d’une patiente, Margot, botaniste et auteure atteinte d’un cancer incurable. Angoissé par l’idée que, malgré sa science, cette femme va mourir, Faust va faire un pacte avec un mystérieux acteur, Méphisto. Ce qui le mènera dans une odyssée posthumaniste jusqu’en Californie, dans la Silicon Valley, où l’esprit de Margot reviendra sous la forme d’un robot. Dans cet éternel combat entre la vie et la mort, la lumière et la nuit, Faust parviendra-t-il à consoler son âme meurtrie ?

Résonance contemporaine

« Le mythe de Faust a été raconté de toutes les façons à travers les siècles, explique Ducharme. Avec cette production, on tente de voir comment le mythe résonne encore aujourd’hui, avec les visions et les styles d’une douzaine de dramaturges francophones, du Québec à Madagascar, en passant par la France, la Belgique, le Luxembourg, le Liban, le Bénin et Haïti », explique Ducharme.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Francis Ducharme joue Faust dans la pièce Si vous voulez de la lumière au Prospero

Si vous voulez de la lumière est un spectacle d’une durée trois heures (avec deux entractes) durant laquelle les codes de représentation changent beaucoup, ajoute le comédien. « C’est un gros morceau, ce rôle, dit-il. Je suis content d’avoir plus d’expérience pour me mesurer à Faust. J’enlève des couches, l’une après l’autre, pour arriver à un dépouillement, une vérité, un abandon… Ce personnage est aussi comme un miroir. Faust reconnaît en lui le diable ; le diable reconnaît en Faust la souffrance humaine ; le public se reconnaît dans cette quête éternelle. »

Comme une plante qui pousse

Après Britannicus et Toccate et Fugue, Francis Ducharme travaille pour la troisième fois avec Florent Siaud, un metteur en scène érudit qui dirige habilement son bateau.

« Il y a quelque chose de vaporeux et d’envoûtant chez lui, mais aussi de précis dans sa direction. Florent est très sensible et très à l’écoute de ses interprètes. Il nous donne des ailes, nous nourrit avec des lectures. Il installe un climat bienveillant et aimant en salle de répétition. Or, si un acteur sent un regard lumineux se poser sur lui, il va se déployer. Un acteur est un peu comme une plante qui a besoin de lumière pour pousser. »

Voilà déjà 20 ans que Francis Ducharme gravite dans le métier. Entre danse et théâtre, cinéma et télévision, il ne veut pas choisir une discipline. « Plus jeune, ça me troublait de ne pas me sentir dans la gang. J’étais toujours le danseur chez les acteurs. L’acteur chez les danseurs. À 41 ans, je me fous des étiquettes. Je ne peux pas faire juste une chose. J’ai besoin d’explorer plusieurs territoires, différentes formes de langage. »

Au théâtre, il a aussi le luxe du temps. « Je peux me tromper, essayer des choses, réfléchir et explorer diverses avenues, poursuit-il. Des choses que je ne peux pas faire sur un tournage de 21 jours », dit l’acteur qu’on verra à l’automne dans le prochain film de Lyne Charlebois, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Un long métrage librement inspiré de l’échange épistolaire à teneur érotique entre le frère Marie-Victorin et son élève Marcelle Gauvreau.

Si vous voulez de la lumière. Du 1er au 11 mars. Au Prospero.

Aussi à l’affiche

Pas perdus | documentaires scéniques

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LE TNM La pièce Pas perdus | documentaires scéniques présente sur scène des non-acteurs unis par un lien mystérieux.

Cette pièce acclamée par le public et les critiques lors de son passage au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui s’installe au Théâtre du Nouveau Monde pour 11 représentations. Sur scène, une douzaine de non-acteurs reprennent des gestes de leur quotidien pendant que leurs voix résonnent. Chacun a son histoire personnelle, souvent très émouvante, mais un lien (que nous ne révélerons pas ici) les unit tous. Ce spectacle empreint d’humanité, signé Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, a été sacré meilleur spectacle montréalais lors des derniers Prix de la critique.

Du 24 février au 2 mars.

Stéphanie Morin, La Presse

Anatomie de l’objet, traité No 5 : l’état des choses

PHOTO JULIE VALLÉE-LÉGER, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE AUX ÉCURIES Mr Poulpe et Marcus sont les deux délirants animateurs des prochains cabarets Anatomie de l’objet.

La délirante bande du Théâtre de la Pire Espèce est de retour avec son cabaret de vulgarisation loufoque sur la place de l’objet au théâtre. Animés par Mr Poulpe (Mathieu Gosselin) et Marcus (Alexandre Leroux), ces cabarets sont composés d’une succession de courtes formes qui illustrent « la supériorité du théâtre d’objets sur toutes les autres formes d’art ». Outre les animateurs, six interprètes et quatre musiciens participeront à ce cinquième traité, déjà présenté en 2019.

Du 21 au 25 février, au Théâtre Aux Écuries.

Stéphanie Morin, La Presse

At the Beginning of Time

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Steve Gallucio livre un de ses textes les plus personnels avec At the Beginning of Time.

Cette nouvelle création du dramaturge québécois Steve Gallucio débarque au Théâtre du Centaur. Ici, l’auteur de Mambo Italiano livre un texte très personnel où il est question d’un Italo-Canadien gai au crépuscule de la cinquantaine. Ce dernier est forcé de réinventer sa vie lorsque son existence bascule. Entouré d’amis, il se remémore les années passées, revisitant les bonheurs et les malheurs qui ont jalonné sa vie. At the Beginning of Time se veut aussi un hommage à la communauté LGBTQ+ du Montréal des années 1970. En anglais.

Du 21 février au 12 mars.

Stéphanie Morin, La Presse

The Storyville Mosquito

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le DJ Kid Koala est au Diamant pour présenter son projet The Storyville Mosquito.

Le DJ, musicien et bédéiste Kid Koala propose au Diamant de Québec la reprise de son spectacle The Storyville Mosquito. Le prolifique créateur fait naître en direct, avec l’aide d’un trio à cordes, la trame sonore d’un film d’animation, lui aussi créé sous les yeux des spectateurs. Quatorze artistes, dont plusieurs marionnettistes, s’activent pour raconter sur scène – et pour la caméra – l’histoire d’un jeune moustique musicien qui quitte sa campagne natale pour assouvir son rêve de jouer avec le grand groupe de tous les temps. Ce spectacle joué, filmé, projeté et composé sur scène à chaque représentation est destiné aux jeunes de 6 ans et plus.

Du 22 au 24 février.

Stéphanie Morin, La Presse

INK

PHOTO JULIEN MOMMERT, FOURNIE PAR USINE C Dimitris Papaioannou s’arrête à l’Usine C avec INK.

Après des passages remarqués avec The Great Tamer et Inside, l’artiste grec Dimitris Papaioannou est de retour à l’Usine C avec sa nouvelle création INK. Immersion au cœur des complexes désirs humains, la pièce prend la forme d’un duo où s’affrontent, se jaugent, s’apprivoisent Dimitris Papaioannou et Suka Horn ; l’apparition de l’un fait réagir l’autre qui, comme une pieuvre, projette de l’encre sur l’étranger. Les éléments, particulièrement l’eau et l’encre, deviennent sources de création dans une pièce qu’on dit intense et spectaculaire et qui, encore une fois, ne devrait laisser personne indifférent.

Du 1er au 5 mars.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Palermo Palermo

PHOTO OLIVER LOOK, FOURNIE PAR DANSE DANSE Palermo Palermo a été créé par Pina Bausch en 1989.

Voilà une occasion unique de voir les interprètes de la mythique compagnie Tanztheater Wuppertal, fondée par Pina Bausch. Danse Danse reçoit à nouveau la troupe qui continue de faire vivre l’œuvre de la regrettée artiste. Sur scène, 23 danseurs donneront vie à une des œuvres charnières du répertoire de la chorégraphe allemande, Palermo Palermo. Créée en 1989, peu avant la chute du mur de Berlin, pendant que Bausch était en résidence à Palerme, la pièce imagine un mur de briques qui s’effondre, tandis que les interprètes, pieds nus ou en talons hauts, dansent sur les gravats, dans une succession de saynètes aussi baroques que poétiques.

Du 23 au 25 février, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse