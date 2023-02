Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le coup de dés

Marie-Mai Immuable

Découverte en 2003 dans Star Académie, Marie-Mai souligne ses 20 ans de carrière avec cette émission spéciale d’une heure, mi-concert, mi-vidéoclip, durant laquelle elle revisite ses grands succès, dont Mentir. L’auteure-compositrice profitera de l’occasion pour dévoiler deux nouvelles chansons, dont une pièce pop vitaminée intitulée Pour toi, qu’elle signe avec Jaymie et Max-Antoine Gendron. D’après les infos du diffuseur, Immuable sera divisée en trois segments : un retour aux sources rock, une portion « intimiste et introspective » en noir et blanc et une finale « pop glamour » comportant plusieurs numéros de danse minutieusement chorégraphiés. Derek Branscombe (Milk & Bone, Braids) assure la réalisation du rendez-vous.

Télé-Québec, samedi, à 21 h

La surprise

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE The Last of Us

The Last of Us

Plonger dans une série postapocalyptique alors qu’on s’extirpe péniblement d’une pandémie mondiale n’est peut-être pas l’idée du siècle. Les premiers épisodes, qui montrent comment un mystérieux champignon a décimé l’humanité, peuvent provoquer des mini-crises de panique. Heureusement, The Last of Us est beaucoup plus qu’un énième drame de zombies. Et pour ceux qui craignent qu’une série inspirée d’un jeu vidéo à succès n’ait rien d’autre à offrir qu’une succession de scènes d’action, détrompez-vous. Les calories vides sont rares dans cette nouveauté du réseau HBO, qui cherche davantage à toucher le téléspectateur qu’à l’effrayer à grands coups d’attaques d’infectés. Ce n’est pas pour rien qu’elle gagne, semaine après semaine, des téléspectateurs.

Crave (un nouvel épisode chaque dimanche, à 21 h)

L’évènement

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE The Weeknd : Live at SoFi Stadium

The Weeknd : Live at SoFi Stadium

Cette captation d’un spectacle du chanteur canadien livré l’automne dernier au SoFi Stadium de Los Angeles promet d’en jeter visuellement. C’est du moins ce qu’on retient en regardant la bande-annonce de l’évènement. Des danseurs, des lasers, des effets pyrotechniques, une scène qui traverse un gigantesque parterre, un décor aux allures de superproduction de science-fiction… Avec cette performance, The Weeknd pourrait nous faire oublier son précédent spécial télévisé : sa prestation chaotique du 55e Super Bowl, en 2021. Parmi les succès qui figurent au programme du concert de 95 minutes : Starboy, Blinding Lights, I Feel it Coming et Can’t Feel My Face.

Crave, samedi, à 20 h

Le retour

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La une

La une

Télé-Québec souligne le premier anniversaire du conflit en Ukraine en diffusant un épisode spécial de la série documentaire d’observation La Une – qui documente le travail de journalistes de La Presse –, qui revient pour une deuxième saison. Au programme : une histoire sur deux jeunes Québécois qui s’apprêtent à partir au front, un photoreportage décortiqué et une immersion simulée en zone de guerre. De plus, la journaliste de La Presse Catherine Handfield décrit son expérience comme famille d’accueil d’une famille de réfugiés. La soirée thématique se poursuit à 22 h avec Ukraine 2022 : attaque à la liberté, un documentaire qui témoigne des horreurs que vivent au quotidien des civils et résidents sur place.

Télé-Québec, jeudi, à 20 h