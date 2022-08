Philippe Cyr, directeur artistique et codirecteur général du théâtre Prospero.

Le directeur artistique du Théâtre Prospero, Philippe Cyr, a dévoilé ce mercredi sa toute première programmation de saison.

Stéphanie Morin La Presse

Celui qui est en poste depuis un an auprès de sa prédécesseure Carmen Jolin dit avoir eu carte blanche pour élaborer cette saison 2022-23. « Il n’y a pas un seul fil linéaire qui unit cette programmation, dit-il. J’ai plutôt eu envie d’une saison où les idées et les esthétiques s’entrechoquent. Ce sera comme une montagne russe qui va nous faire passer par des expériences multiples. C’est ce que j’aime ! »

Il poursuit : « J’avais aussi comme priorité d’établir un dialogue entre le théâtre et la communauté du quartier. Le Prospero est au cœur du Village. J’ai voulu offrir notamment une belle lignée d’œuvres qui collent à la thématique queer et LGBTQ. »

Pour enclencher ce dialogue, la saison s’ouvre sur un spectacle déambulatoire intitulé Walking : Holding où le spectateur (un seul à la fois) est invité à découvrir le quartier en tenant tour à tour par la main six personnes aux profils très différents en matière d’origine culturelle, d’orientation sexuelle ou de milieux sociaux. « Tenir un inconnu par la main est un geste très digressif après cette pandémie », estime Philippe Cyr.

Autre volonté affirmée du directeur artistique (qui œuvre aussi à titre de codirecteur général) : ouvrir la porte à des créations 100 % québécoises. Cette décision tranche avec ce qui se faisait auparavant dans l’institution de la rue Ontario Est, plus versée vers les textes étrangers. « Il y a des écritures scéniques fortes au Québec, des prises de position particulières, des démarches esthétiques et formelles intelligentes qui doivent être présentées dans nos murs. Je veux qu’un dialogue s’installe entre les textes contemporains étrangers et ceux du Québec. »

Philippe Cyr ajoute qu’il a accordé une attention toute spéciale à la relève dans sa programmation. « Ce groupe a été malmené par la pandémie et nous souhaitons les accompagner, notamment grâce à des programmes de résidence. »

De grands noms aux côtés d’artistes émergents

Dans la salle principale, c’est Mademoiselle Agnès qui ouvre le bal. Cette adaptation contemporaine du Misanthrope de Molière met en vedette Sylvie Drapeau dans le rôle d’une ex-écrivaine devenue critique et dont la verve abrasive écorche ses proches comme les artistes qui croisent sa route. Louis-Karl Tremblay assure la mise en scène de cette pièce signée par l’Allemande Rebekka Kricheldorf, qui rassemble huit interprètes dont Éric Bernier, Stéphane Cardi et Nathalie Claude. Du 27 septembre au 15 octobre.

Suivra à compter du 1er novembre Déclarations, d’après un texte de l’artiste et militant queer Jordan Tannahill traduit par Fanny Britt. Cinq interprètes dirigés par la chorégraphe Mélanie Demers vont offrir leur gestuelle spontanée pour incarner de courtes déclarations composant la trame d’une vie.

Du 24 janvier au 11 février, la pièce Sur l’apparition des os dans le corps, de Gabriel Plante, mettra en vedette les interprètes Amélie Dallaire et Gabriel-Antoine Roy. La mise en scène sera assurée par Félix-Antoine Boutin.

Une douzaine de dramaturges issus de la francophonie ont réuni leurs plumes pour écrire la pièce Si vous voulez de la lumière, réécriture contemporaine du Faust de Goethe présentée du 1er au 11 mars. Florent Siaud assure la mise en scène et la conception artistique de ce spectacle ambitieux qui rassemble notamment sur scène Francis Ducharme, Sophie Cadieux et Dominique Quesnel.

À compter du 28 mars, Philippe Cyr, qui avait dirigé la pièce J’aime Hydro, retrouvera sa complice Christine Beaulieu pour la pièce Insoutenables longues étreintes, d’Ivan Viripaev. Marc Beaupré, Joanie Guérin et Simon Lacroix compléteront la distribution.

Finalement, Cédric Delorme-Bouchard assurera la mise en scène de la pièce de science-fiction Les employés, adaptée du roman de la Danoise Olga Ravn. Cinq interprètes partageront une scène habitée par les voix de 15 autres artistes. Du 27 avril au 6 mai.

Dans la salle intime, les spectacles Le gardien des enfants, Noli, Gros gars, Couper et Poings se succéderont au long de la saison.