De la lutte-théâtre, de la marionnette, du théâtre d’objets, des créations alliant texte et mouvement : la saison 2022-2023 des Écuries s’annonce pour le moins diversifiée.

Stéphanie Morin La Press

En effet, la programmation de saison dévoilée mardi soir rassemble 12 spectacles qui ont de quoi étonner, à commencer par les deux créations qui lancent les activités en septembre : Agamemnon In The Ring et Dick The Turd. Leur particularité ? Elles mêlent lutte et théâtre. Elles s’inscrivent de plus dans un évènement plus vaste encore baptisé Royalmania où plusieurs activités sont proposées.

Autres spectacles attendus dans le théâtre de la rue Chabot : Duo en morceaux, une pièce collective sur la notion de couple, une veillée funèbre dansante intitulée Fantômes, Bonnes bonnes qui traite de la réalité des Chinoises de deuxième génération en Occident et Espèce Fabulatrice qui réunit acteurs et non-acteurs autour d’une réflexion sur l’effritement de la civilisation industrielle.

Aussi au programme : trois œuvres de théâtre d’objet signées par la Pire Espèce, un spectacle hybride intitulé Le show sur l’effondrement qui n’aura pas lieu et retour sur scène de la pièce Le clone est triste ainsi que du spectacle de marionnettes Racontars Arctiques.

Plusieurs activités spéciales et évènements ponctuels (dont le Festival du Jamais Lu) viennent aussi s’ajouter à cette programmation