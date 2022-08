Les représentations montréalaises des Sept branches de la rivière Ōta, de Robert Lepage, n’auront pas lieu.

La décision a été prise mardi soir par le Théâtre du Nouveau Monde et la compagnie Ex-Machina, de Robert Lepage.

Jeudi dernier, un incendie a endommagé l’arrière du bâtiment, que la direction a entrepris d’agrandir. Le débarcadère menant à la nouvelle salle en construction a pris feu après que des étincelles de soudure aient été en contact avec la laine minérale.

« Après une inspection minutieuse des lieux et en raison des opérations complexes qu’exige le nettoyage de la salle et des équipements techniques, c’est avec une immense déception que la direction du Théâtre du Nouveau Monde, Ex-Machina et Robert Lepage se voient contraints d’annuler aujourd’hui l’ensemble des représentations prévues à Montréal » écrit la direction du TNM dans un communiqué.

La directrice générale et artistique Lorraine Pintal avait initialement annulé les trois premières représentations (du week-end dernier) et se disait confiante de pouvoir rouvrir le théâtre le vendredi 26 août, vu que le feu ne s’était pas propagé et que l’intérieur du théâtre n’avait pas été touché. Elle avait toutefois indiqué que des équipes de nettoyage étaient à l’œuvre et laissé entendre que certains équipements avaient pu être endommagés par la fumée.

Le spectacle-fleuve de 7 heures sera présenté comme prévu du 17 au 25 septembre au Diamant de Québec, ainsi qu’au Centre culturel de Sherbrooke le 2 octobre. Le TNM dit explorer « les options » afin de permettre « la rencontre entre le public montréalais et ce spectacle-évènement ».