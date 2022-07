Après deux ans d’interruption, le Festival Fous de théâtre revient à L’Assomption du 24 au 27 août. La 4e édition sera l’occasion de découvrir diverses pièces de création contemporaine québécoise.

Luc Boulanger La Presse

Du Théâtre du coin, au préau du Collège de l’Assomption, en passant par l’incontournable Théâtre Hector-Charland et la place Saint-Joachim, le centre-ville de l’Assomption s’animera au rythme d’une dizaine de spectacles et de presque autant d’animations de rue. Des primeurs, des reprises et des « work in progress ».

Cette année encore, les porte-paroles du festival sont deux fous de culture et de spectacles : l’animatrice et autrice Émilie Perreault, et l’auteur et comédien Simon Boulerice. Ces derniers donneront une prestation de leur cru durant l’évènement. Une lecture illustrée en temps réel de Géolocaliser l’amour (dans le cas de Boulerice) ; et une lecture publique de La suspension consentie de l’incrédulité, un solo d’Émilie Perreault.