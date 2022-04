Quatre filles

S’émanciper par l’art

Depuis sa parution en 1868, Little Women, de Louisa May Alcott, a touché plusieurs générations de lecteurs. Et a souvent été adapté au petit et au grand écran. Un siècle et demi plus tard, le récit des quatre filles du docteur March, confrontées au passage de l’adolescence à la vie adulte, a gardé toute sa fraîcheur.