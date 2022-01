Relance de la LNI

L’appétit n’a pas faibli

Avec les fermetures répétées des salles de spectacle et des bars, les deux dernières années ont été dures pour les artistes, y compris les improvisateurs. La Ligue nationale d’improvisation (LNI) a toutefois profité de cette jachère imposée pour réfléchir à l’utilité de l’improvisation et aux diverses façons d’en renouveler la théâtralité, et peut maintenant annoncer plusieurs bonnes nouvelles.