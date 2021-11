« Cantat assassin, Mouawad complice ! », « Il l’a tuée et vous l’applaudissez ! », « Défendez les victimes ! », ont scandé une trentaine de militantes féministes devant le Théâtre de La Colline à Paris.

(Paris) Une trentaine de militantes féministes ont tenté vendredi de bloquer l’accès au Théâtre de La Colline à Paris, où se jouait la première d’un spectacle dont la musique a été composée par Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant.

Agence France-Presse

Arrivées peu avant 20 h, les militantes, bonnets et masques noirs sur le visage, ont voulu verrouiller les portes du théâtre, dirigé par Wajdi Mouawad, à l’aide de cadenas, avant d’être repoussées par des policiers, a constaté une journaliste de l’AFP.

« Cantat assassin, Mouawad complice ! », « Il l’a tuée et vous l’applaudissez ! », « Défendez les victimes ! », ont-elles scandé. « Le but est d’empêcher la pièce », a dit l’une d’elles à l’AFP, sans donner son identité. Peu avant 21 h, elles ont quitté les lieux et le public a pu entrer dans la salle.

Intitulé Mère, le spectacle, créé et mis en scène par Wajdi Mouawad, devait commencer à 20 h 30.

Les activistes dénonçaient la tenue de ce spectacle dont la programmation musicale a été confiée au musicien Bertrand Cantat, condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant.

La révélation mi-octobre de cette collaboration, au sein d’un des six théâtres nationaux, avait fait polémique, en plein mouvement #MeTooThéâtre de dénonciation des violences sexuelles dans le milieu du théâtre français.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait dit « regretter » que le musicien ait été « invité » à créer la musique du spectacle.

De son côté, le directeur du théâtre Wajdi Mouawad avait refusé de déprogrammer Bertrand Cantat ou encore le metteur en scène Jean-Pierre Barro, arguant ne pas vouloir se « substituer à la justice » ni participer à un mouvement « unilatéral » qui « ne souffre d’aucune nuance ».

Jean-Pierre Barro met en scène une autre pièce pour La Colline. Il a été visé par une plainte pour viol classée sans suite.

Bertrand Cantat a été condamné à huit ans de prison en 2003. Il en a effectué quatre avant de bénéficier d’une libération conditionnelle en 2007. Son contrôle judiciaire a pris fin en 2011.