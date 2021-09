Théâtre

Programmation 2021-2022 de La Licorne

Une saison sous le signe de l’humour noir

Le directeur artistique et général du Théâtre La Licorne et de La Manufacture, Philippe Lambert, a dévoilé mardi la programmation de sa saison 2021-2022. Elle se déploiera sous le thème de « Rien de trop beau », et explorera « ce qui nous habite sous la surface des apparences ».