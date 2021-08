De gauche à droite : Patrick Emmanuel Abellard, acteur dans King Dave, Jean-Simon Traversy, metteur en scène et codirecteur artistique, David Laurin, acteur et codirecteur artistique, Joëlle Paré-Beaulieu, actrice (Manuel de la vie sauvage), Maude Laurendeau, actrice et autrice (Rose et la machine).

David Laurin et Jean-Simon Traversy ont dévoilé mercredi la programmation de la 49e saison de Duceppe. Les codirecteurs artistiques proposent entre autres trois créations, deux pièces documentaires, deux adaptations ainsi que la reprise de King Dave.

Luc Boulanger La Presse

En poste depuis quatre ans déjà, les codirecteurs artistiques ont réfléchi aux nombreuses questions soulevées durant la pandémie pour concocter une programmation oscillant entre l’ombre et la lumière. Avec des pièces qui apportent un peu de la lumière dans la nuit de nos incertitudes.

« Il y a un siècle, après la Grande Guerre, les années folles ont été fastes et foisonnantes. Cette décennie a constitué un tremplin important pour le monde du spectacle », expliquent Laurin et Traversy dans le mot de présentation de leur prochaine saison. « Un siècle plus tard, alors que nous tentons de nous remettre d’un autre choc et que nous commençons à envisager la possibilité que notre monde ne soit plus jamais le même, serait-ce possible que la culture s’avère cette étincelle qui nous donne envie de rêver à nouveau ? »

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu fait partie de la distribution de Manuel de la vie sauvage, à l’affiche dès le 8 septembre.

La saison s’ouvrira le 8 septembre avec Manuel de la vie sauvage, de Jean-Philippe Baril Guérard, une adaptation de son roman mise en scène par Jean-Simon Traversy. Suivront deux spectacles de théâtre documentaire portés par la compagnie Porte Parole : Tout inclus, de François Grisé, et Rose et la machine, de Maude Laurendeau. Le premier aborde la question du vieillissement et du sort de nos aînés ; le second, la neurodiversité et la place de la différence dans notre système de santé et d’éducation.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Rose et la machine, de et avec Maude Laurendeau, aborde le thème de la neurodiversité et la place de la différence dans notre système de santé et d’éducation.

Adaptation de Network

Au retour des Fêtes, Duceppe présentera Salle de nouvelles, de Lee Hall, d’après le film Network (Main basse sur la télévision), en coproduction avec le Théâtre Niveau Parking et le Trident. Marie-Josée Bastien dirigera une distribution de 15 acteurs, dont Denis Bernard (dans le rôle du controversé chef d’antenne, Howard Beale), Émilie Bibeau, Marie Michaud. La pièce sera aussi à l’affiche au Trident à Québec du 26 octobre au 20 novembre.

Suivra, fin février, Au sommet de la montagne, de Katori Hall, une pièce sur l’héritage et le long combat vers l’égalité des Noirs mené par Martin Luther King. Avec Didier Lucien et Sharon James, sous la direction de Catherine Vidal.

Au printemps, le très actuel Pétrole, de François Archambault, abordera les thèmes de l’environnement et « de l’urgence d’agir pour freiner le réchauffement climatique ». Édith Patenaude signera la mise en scène et dirigera une douzaine d’interprètes, dont Éric Bernier, Alice Pascual, Simon Lacroix, Marie-Ève Milot.

Enfin, l’excellente production King Dave sera de retour en tournée à l’automne, puis en reprise chez Duceppe en juin 2022. Le comédien Patrick Emmanuel Abellard défendra ce solo créé par Alexandre Goyette en 2005. Le texte, qui a été adapté par l’auteur et Anglesh Major l’an dernier, aborde le profilage racial et les questions liées à l’identité et à l’appartenance culturelle.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Patrick Emmanuel Abellard reprendra le solo de King Dave en tournée et chez Duceppe.

Écoresponsable

Y a-t-il un fil rouge qui unit les spectacles de la saison ? « Pas a priori. Mais je dirais que chacune des œuvres s’attaque à des enjeux plus grands que nous. Ces artistes nous questionnent et nous interpellent sur des enjeux chauds de l’actualité », répond Jean-Simon Traversy en entrevue.

Dans le désir de demeurer un théâtre socialement proactif, David Laurin ajoute que les décors de toutes leurs productions seront supervisés par l’organisme Ecosceno, dont la mission est de réduire les conséquences environnementales de la production culturelle en accompagnant les compagnies.

Si les règles sanitaires ne changent pas à l’automne, Duceppe espère accueillir jusqu’à 480 spectateurs dans sa salle de la Place des Arts (environ 65 % de la jauge). On peut déjà se procurer des billets pour Manuel de la vie sauvage et Tout inclus, ainsi que des abonnements comprenant les derniers spectacles de la saison (Salle de nouvelles, Au sommet de la montagne et Pétrole). Une seconde mise en vente est prévue le 14 octobre.