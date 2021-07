PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le conte est un spectacle d’arts vivants et une émission de balado. « Il fallait à la fois rassembler et disperser le public, dit M. Robert. La balado permet de rejoindre plus facilement le public sur l’internet et de faire vivre l’aspect démocratique de La Roulotte. » La radio est aussi un élément important du spectacle : La Roulotte est née à l’âge d’or de la radio, dans les années 50. « On vit une sorte de deuxième âge d’or avec l’explosion des balados, un tremplin pour l’imaginaire », ajoute M. Robert, heureux de ce clin d’œil aux radiothéâtres.