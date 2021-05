Une nouvelle œuvre de Michel Marc Bouchard ouvrira la saison du Théâtre du Nouveau Monde, le 23 septembre. Le TNM en fera l’annonce ce mardi, en préambule au lancement de sa saison 2021-2022, qui sera dévoilée plus tard pendant l’été.

Luc Boulanger

La Presse

Intitulée Embrasse, la pièce mise en scène par Eda Holmes sera portée par une distribution tout étoile : Anne-Marie Cadieux, Yves Jacques, Anglesh Major, Alice Pascual et Théodore Pellerin. Ce dernier, très rare au théâtre, est devenu à 23 ans une star internationale. Il montera pour la première fois sur la scène du TNM à l’automne.

Cette production prometteuse donnera le coup d’envoi de la rentrée d’automne au TNM, ainsi que de la relance du milieu du théâtre, dont les auteurs ont été particulièrement touchés par la pandémie. Par exemple, Bouchard a vu une trentaine de productions de ses pièces annulées ou reportées depuis 15 mois.

« C’est un miracle, un tel casting ! », se réjouit aussi l’auteur en entrevue avec La Presse.

J’ai écrit le personnage d’Hugo, un jeune étudiant passionné par la mode, expressément pour Théodore, il y a deux ans. Or, cet acteur formidable est sollicité pour jouer sur des tournages partout dans le monde. Michel Marc Bouchard

« J’ai aussi imaginé le personnage de sa mère excentrique en ayant en tête Anne-Marie Cadieux. Idem pour Yves Jacques, avec un rôle taillé sur mesure. »

Michel Marc Bouchard avait tellement hâte de dévoiler la distribution de sa nouvelle pièce qu’il a même publié les photos de leur visage sur sa page Facebook… il y a un mois.

Embrasse touche aux thèmes de la violence et de la justice à l’ère des dénonciations publiques sur les réseaux sociaux. « Nous vivons à une drôle d’époque où n’importe qui peut dire n’importe quoi et dénoncer n’importe comment sur les réseaux sociaux. C’est la dérive d’une société qui ne croit plus à son système de justice », avance Bouchard.

Bien sûr, la pièce aborde ces malaises de la société sous l’angle poétique, presque thérapeutique, de la création. « Est-ce que l’art peut nous aider à pardonner, à nous réconcilier avec notre passé ? Est-ce que la quête de la beauté est rédemptrice ? Et qu’espère Hugo dans sa quête ? Comme dans toutes mes pièces, je ne donne pas ici de réponse. Mais il y a de l’espoir et de la lumière à la fin », confie l’auteur dont la création précédente, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, a été l’un des succès du TNM en 2019.

Une mère parfaite ?

Hugo vit et travaille avec sa mère, propriétaire d’un magasin de tissus dans un centre commercial en région. Son univers bascule lorsque sa mère est accusée d’avoir frappé publiquement une jeune professeure. Passionné de mode, Hugo rêve d’être admis dans une grande école de couture. Il décide de créer le vêtement que portera sa mère pour son procès ; le costume lui donnera les allures d’une mère parfaite, croit-il. Dans son projet fou, Hugo sera appuyé par le sergent Régis (Anglesh Major), unique policier noir dans une communauté plus blanche que blanche. Il suivra aussi les conseils d’un designer, un certain Yves Saint Laurent…

Qui d’autre au Québec peut jouer le grand couturier Yves Saint Laurent, sinon Yves Jacques ! Michel Marc Bouchard

Le formidable acteur de La face cachée de la lune, qui a longtemps travaillé en France, n’avait pas joué du Bouchard depuis Les Feluettes… à la fin des années 1980.

À noter, une version anglophone de la pièce, Kisses Deep, sera présentée au Théâtre Centaur en 2022, dans la même mise en scène d’Eda Holmes, mais avec des changements dans la distribution. Serge Denoncourt, qui a fait la majorité des créations de l’auteur des Muses orphelines ces dernières années, est à Paris depuis un mois et il travaillera en Europe plusieurs mois. Est-ce pour cela que Bouchard a confié la direction de sa nouvelle pièce à la directrice du Centaur (qui est aussi coproducteur) ? « Eda connaît très bien mes pièces, mon répertoire, répond-il. On a souvent travaillé ensemble en Ontario. Elle a dirigé une superbe production de Tom à la ferme au Buddies in Bad Times, à Toronto, et du Peintre des madones. Et aussi, on est des amis de longue date. »

Soulignons qu’Eda Holmes en sera à sa première mise en scène au TNM. Après les représentations à Montréal, la production d’Embrasse partira en tournée au Québec avec Les sorties du TNM, en novembre 2021. Quant au reste de la programmation 2021-2022, la directrice Lorraine Pintal en dévoilera tous les détails lors du lancement officiel de sa saison, le 9 août. Les abonnés du TNM auront une période exclusive de prévente à compter du 9 août. La billetterie ouvrira au grand public le 28 août.