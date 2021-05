La spécialiste en design du son Nancy Tobin est la lauréate de la deuxième édition du prix Jovette-Marchessault, qui souligne la contribution importante de femmes artistes en théâtre.

Mayssa Ferah

La Presse

La seconde édition du prix décerné par le Conseil des arts de Montréal est consacrée aux conceptrices. On souligne ainsi le rayonnement de femmes artistes du milieu théâtral montréalais.

La lauréate, dotée d’une impressionnante feuille de route et pionnière dans le domaine de la spatialisation sonore, reçoit une bourse de 20 000 $.

« Recevoir le prix Jovette-Marchessault, c’est pour moi une grande responsabilité. Parce qu’il y a plein de conceptrices qui travaillent aussi très fort et font de très belles choses. Alors pourquoi moi ? Et puis comment reçoit-on un prix pendant une pandémie mondiale ? J’ai plein de questions, encore sous le choc d’être la lauréate. Merci infiniment pour cette reconnaissance. J’ai l’impression que vous me donnez une voix à porter, c’est ça la responsabilité que je ressens », explique Mme Tobin.