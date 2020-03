James Corden (à gauche) est la tête d’affiche de la pièce One Man Two Guvnors, qui sera offerte en ligne jeudi sur la chaîne YouTube du National Theatre de Londres.

Une autre institution légendaire a décidé d’ouvrir ses archives pour faire œuvre utile pendant la crise de la COVID-19.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le National Theatre de Londres a décidé de rendre accessible sa collection d’enregistrements cinématographiques de pièces de théâtre, la plus vaste du monde.

Généralement destinés aux salles de cinéma, ces films sont maintenant offerts sur la chaîne YouTube du National Theatre.

À partir de jeudi, une nouvelle pièce sera publiée gratuitement toutes les semaines, en plus d’une période de questions avec acteurs, auteurs et metteurs en scène enregistrée pour l’occasion.

On a volontairement choisi des pièces accessibles au grand public ; la première sera One Man, Two Guvnors de Richard Bean, mais on prévoit aussi mettre en ligne l’enregistrement de l’adaptation de Treasure Island par Bryony Lavery ainsi que le classique Twelfth Night, de William Shakespeare.

> Consultez la chaîne YouTube du National Theatre : https://www.youtube.com/user/ntdiscovertheatre/videos