Rebecca Vachon, Évelyne Brochu et Noémie Godin-Vigneault, en vedette dans la pièce de théâtre Les trois soeurs.

Le TNM suspend les représentations de la pièce Les trois soeurs jusqu’à nouvel ordre.

Stéphanie Morin

La Presse

La directrice générale et artistique, Lorraine Pintal a déclaré à La Presse être « en état de choc », mais va appliquer dès jeudi soir les décisions gouvernementales. « Nous sommes alarmés et inquiets de la suite des choses pour nos artistes et notre public, mais la santé de la population québécoise nous préoccupe tout autant. »

Le problème auquel le théâtre fait face est l’absence de date butoir pour l’interdiction des rassemblements de 250 personnes et plus. « Nous espérons que les annulations dureront 14 jours, pas plus. Nous serons très à l’écoute pour la suite des choses. »

Elle admet avoir été préoccupée « depuis des semaines » par la propagation du virus, mais croyait que les mesures préventives adoptées par le TNM pourraient suffire à contrer la pandémie. Mercredi soir, elle a d’ailleurs rencontré ses collègues des autres théâtres dans une réunion où la COVID-19 a pris beaucoup de place dans les conversations.

« Personne n’avait rien annulé et nous avons discuté de mesures préventives concertées. » Bref, personne ne voyait venir le bouleversement provoqué par l’annonce de François Legault. « Tout le monde va prendre ses responsabilités », dit-elle. Il n’était pas question pour elle ni pour ses collègues de prendre une décision isolée avant de recevoir un avis formel de la Santé publique. « Cette décision aurait été inappropriée. »

« Il est certain que j’aurais apprécié être informée de la décision avant de l’entendre à la télévision et à la radio, mais à mon avis, c’est la décision de l’Organisation mondiale de la Santé de faire déclarer une pandémie qui a tout provoqué. »

À noter, le spectacle Nelligan, qui devait être présenté jeudi soir à Granby, est aussi annulé.