Les trois sœurs: Tchekhov, celui que les acteurs adorent

Pour le public, le théâtre d’Anton Tchekhov est souvent nimbé d’une aura de nostalgie et de grisaille, avec ses amours insolubles et ses journées qui défilent, souvent pareilles les unes aux autres. Pour les acteurs toutefois, le dramaturge russe est l’un des auteurs les plus vénérés et les plus intéressants à jouer. Les interprètes qui se glissent dans la peau des Trois sœurs, dès mardi sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde, en témoignent.