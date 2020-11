Le Théâtre d’Aujourd’hui se déplace... chez vous

Secoué par plusieurs deuils vécus depuis six mois, le directeur artistique du Théâtre d’Aujourd’hui avait hâte de renouer avec le plaisir de la création et de retrouver les artistes et le public cet automne. En pleine pandémie et au milieu des travaux majeurs dans son théâtre, Sylvain Bélanger dévoile enfin sa programmation, qui comprend notamment du théâtre à domicile. Pour ne pas oublier « notre capacité de rêver ».