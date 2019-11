René Richard Cyr adapte Hedwig and the Angry Inch

Un nouveau projet de théâtre musical signé René Richard Cyr, mettant en vedette le comédien Benoît McGinnis, prendra l’affiche à L’Astral en mai 2020.

Luc Boulanger

La Presse

Le metteur en scène de Belles-Sœurs, Demain matin, Montréal m’attend et de L’Homme de la Mancha a dévoilé mardi matin la nouvelle production de Hedwig et le Pouce en furie, la version française de Hedwig and the Angry Inch, d’après la pièce du New-Yorkais John Cameron Mitchell, reprise en 2014 à Broadway avec Neil Patrick Harris. Un rôle pour lequel l’acteur a reçu un prix Tony.

En 2001, John Cameron Mitchell avait porté son oeuvre au grand écran, assurant les rôles de réalisateur et d'acteur principal. Le film a notamment été primé aux festivals de Sundance et de Berlin.

PC John Cameron Mitchell interprétant Hedwig dans le long métrage sorti en 2001.

La pièce, qui raconte l’histoire d’une chanteuse glam-rock, ni transgenre ni drag queen, avec son groupe de musiciens, sera présentée du 14 au 23 mai 2020 à L’Astral, puis en tournée à travers le Québec en 2021. Aux côtés de McGinnis, on retrouvera Élisabeth Gauthier Pelletier et quatre musiciens, sous la direction musicale d’André Papanicolaou.

Les billets seront en vente le 13 novembre à midi.

Hedwig et le Pouce en furie est une production de la Maison Fauve, compagnie fondée par Catherine Simard, anciennement directrice de Spectra qui avait produit Sainte Carmen de la Main et Demain matin.

Décidément, à l’ère de RuPaul et de Mado Lamotte, l’univers des travelos a la cote.