La directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a décerné hier la toute première bourse de la nouvelle fondation qui porte son nom.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, Lorraine Pintal a décidé de « redonner au métier » après avoir reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en avril dernier. Ce prix de la réalisation artistique était assorti d’une bourse de 25 000 $.

« Cette bourse annuelle de 5000 $ sert à susciter l’intérêt des femmes artistes à s’impliquer dans des postes clés, comme la direction d’une compagnie de théâtre ou la mise en scène à temps plein », explique Lorraine Pintal.

C’est Édith Patenaude (1984 et Oslo, notamment) qui a reçu cette première bourse. « C’est une femme très éloquente, inventive, qui s’affirme de plus en plus dans le milieu, estime Mme Pintal. Cette bourse lui permettra de développer un projet autour du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, qui sera certainement présenté au TNM en 2021-2022. »

Les abonnés se prononcent

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Julie Le Breton a été saluée pour son interprétation de Mireille Larouche dans la pièce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

C’est hier soir qu’a eu lieu au TNM la remise des prix Gascon-Roux, décernés par les abonnés aux artistes et artisans qui ont brillé la saison passée.

Julie Le Breton a été saluée pour son interprétation de Mireille Larouche dans la pièce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Alexandre Goyette a quant à lui remporté le prix d’interprétation masculine pour le rôle de Coriolan dans la pièce du même nom.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Le prix Olivier-Reichenbach, décerné par un jury à un artiste de la relève, est allé à Mathieu Richard, qui interprétait Éliot Larouche dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Le prix Olivier-Reichenbach, décerné par un jury à un artiste de la relève, est allé à Mathieu Richard, qui interprétait Éliot Larouche dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Cette production a été un moment fort de la saison 2018-2019 pour les abonnés, qui ont aussi attribué le prix de la mise en scène à Serge Denoncourt.

Les artisans de Coriolan ont reçu trois prix, notamment pour la conception de décor (un prix partagé par Robert Lepage et Ariane Sauvé), la conception sonore (Antoine Bédard) et la conception d’éclairage (Laurent Routhier).

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE La pièce Coriolan a été récompensée pour la conception de décor. Robert Lepage a accepté le prix.

Le prix pour la conception des costumes est allé à Jean-Daniel Vuillermoz pour Britannicus.

La comédienne d’origine chinoise Noémie Leduc-Vaudry est de son côté la lauréate de la résidence d’artiste Inclusion et Équité, accompagnée d’une bourse de 5000 $.