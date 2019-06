 Jean-Simon Traversy: le deuil sied bien au théâtre d'été 

L'auteur, Emmanuel Reichenbach (Sorel-Tracy), a écrit un thriller comique « très efficace », selon Traversy. « Le suspense opère, croit-il. Le spectateur risque d'être captivé et assis au bout de son siège durant les 80 minutes de la représentation. » Il ajoute que Reichenbach est « un très bon dialoguiste » qui maîtrise le huis clos psychologique.

La pièce raconte l'histoire de deux frères aux personnalités très différentes (Pierre-François Legendre et Louis-Olivier Mauffette) qui se retrouvent au salon funéraire pour rendre un ultime hommage à leur père. Ce dernier, un homme d'affaires à succès, a été victime d'un accident de la route. « L'arrivée surprise d'une femme qui a bien connu le défunt [Geneviève Rochette] va chambouler les funérailles, explique le metteur en scène. Et faire complètement basculer la situation. »

Changement de cap estival

Signe des temps, le théâtre en été semble prendre ses distances avec la farce et la légèreté. À Montréal, Juste pour rire présente une comédie à sketchs sur le thème de la mort signée Simon Boudreault et Laurent Paquin (On va tous mourir). À Saint-Jérôme, le Théâtre Gilles-Vigneault reprend dès demain une production présentée chez Duceppe en avril 2018, Le bizarre incident du chien pendant la nuit : une incursion dans l'univers d'un adolescent autiste, interprété par le fabuleux Sébastien René. « Je pense que l'offre de la programmation théâtrale estivale se diversifie, avance Traversy, codirecteur artistique de la compagnie Jean-Duceppe depuis deux ans. Les diffuseurs prennent le beau risque de programmer des créations à la fois divertissantes et intelligentes. » Et comme souligne Simon Boudreault à propos de la comédie On va tous mourir..., la mort, ça peut aussi être une fête.

L'embardée, au Carré 150 de Victoriaville, du 28 juin au 27 juillet ; au Zénith, à Saint-Eustache, du 1er au 24 août. Une tournée, prévue pour plus tard cette année, est aussi en préparation.

Le bizarre incident du chien pendant la nuit, au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, du 26 juin au 10 août